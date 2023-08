Ljubiteljska kultura je odlično organizirano in strokovno podprto vsestransko gibanje ustvarjalcev, v katero je vključenih nekaj več kot 110.000 članov in podpornikov iz 6034 kulturnih društev in sekcij. Jezik in kultura sta Slovencem skozi stoletja nadomeščala pomanjkanje lastne države in političnih institucij. Smo ena zelo redkih držav, ki ima besedilo državne himne posvečeno kulturi, miru, sožitju, lepšim odnosom med ljudmi in sosedi, ne pa bojevanju in premagovanju sovražnika z meči in topovi. Država, v kateri so temelje narodnega zavedanja postavljali pesniki, pisatelji, slikarji, kiparji, gledališčniki in glasbeniki, ne pa generali in vojaki. Vse to se, na žalost, ne odraža vedno v vsakdanjem življenju, saj se spričo zelo pogostih nekulturnih besednih dvobojev zdi, kot da se še nismo naučili reševati konfliktov. A dejstva so dejstva. In dejstva so neverjetna.

Dvakrat več obiskovalcev kot v Evropi

Ali ste vedeli, da je bilo lani v slovenskih kulturnih domovih, gledališčih in na najrazličnejših odrih več kot 24.000 prireditev? Natančno 24.347 jih je bilo. To pomeni, da je bilo v povprečju vsak dan 67 prireditev, od tega osem najrazličnejših koncertov najrazličnejših glasbenih zvrsti. Še nekaj presenetljivih, pravzaprav šokantnih številk. Te prireditve je obiskalo več kot 3.630.000 obiskovalcev. Saj ni čudno, saj so v Sloveniji v lanskem letu organizirali kar 187 festivalov.

Kaj to pomeni v primerjavi z razvitimi evropskimi državami? Pred osmimi leti so v državah stare celine merili obiskanost kulturnih dogodkov, kot so gledališke predstave, balet ali koncert. Merilo je bilo, koliko prebivalcev je bilo v celem letu štiri- ali večkrat na kulturnih dogodkih. Povprečje za Evropsko unijo je bilo 13,6 odstotka, v Sloveniji pa je bilo kar 27,7 odstotka Slovencev štiri- ali večkrat na koncertu, gledališki ali baletni predstavi. Takrat so v slovenskih gledališčih izvedli kar 6544 predstav, od tega 83 odstotkov lastnih in 17 odstotkov gostujočih, ogledalo pa si jih je več kot 850.000 ljudi.

Številke ne lažejo

Poklicni orkestri in zbori so pred osmimi leti v matičnih hišah izvedli 170 koncertov, obiskalo pa jih je več kot 100.000 poslušalcev, izvedli so 1860 glasbenih del, od tega 42 odstotkov del slovenskih avtorjev, 223 koncertov pa so izvedli na gostovanjih. Kulturi domovi so bili takrat sploh plodoviti in obiskani. Pripravili so skoraj 16.000 kulturnih dogodkov, približno četrtina je bilo glasbenih, malo manj kot četrtina pa filmskih in videopredstav. Prireditev se je udeležilo več kot štiri milijone obiskovalcev.

Posebna zgodba so muzeji, galerije in likovna razstavišča, ki so pripravili 3502 razstavi, ki sta privabili okrog 2,6 milijona obiskovalcev. Še beseda, dve o knjigi: če bi sklepali po nakupih knjig, bi rekli, da Slovenci malo berejo. A ni tako. V splošne knjižnice je bilo pred osmimi leti vpisanih skoraj 500.000 članov ali četrtina prebivalcev, izposodili pa so si 25,8 milijona enot knjižničnega ­gradiva.

Kultura, ki naj polepša, oplemeniti in zapolni naš prosti čas. Torej je kultura strošek. Ja, ampak tudi slednje ne drži povsem. Delež dodane vrednosti kulture v BDP znaša nekaj več kot en odstotek – v tem izračunu je upoštevana le kultura v ožjem smislu, njen posredni učinek na gostinstvo, turizem, trgovino ... namreč ni vštet. Kot tudi ni všteto vse tisto, kar kultura prinaša.

Vsako sezono nas presenetijo številne kakovostne predstave in koncerti in tako bo tudi v sezoni 2023/24. Obetajo se predstave in koncerti domačih in tujih avtorjev z domačimi najboljšimi umetniki in z mednarodnimi zvezdami svetovnih odrov. Glede na zgoraj navedene podatke seveda ni prav nič čudno, da so kulturne ustanove prodale že dobršen del abonmajskih vstopnic. Ponudba je tako kakovostna in tako raznolika, da bo prav vsak lahko našel nekaj, kar mu bo dušo napolnilo z vedrino in ga razveseljevalo v naslednjih mesecih. Preglejte ponudbo in poiščite nekaj zase oziroma – poiščite sebe.

