Ukrepajte, da ne bo prepozno

Na celjskem sodišču poteka sojenje Branku Krklecu. Sodijo mu zaradi dvojnega umora. Februarja lani je ustrelil pomočnika sodnega izvršitelja, ki sta zgolj in samo opravljala svojo službo. Zarubit sta prišla avto. Sedemindvajsetletni Aleksander Klement in 42-letna Nataša Zadravec Klement nista bila prav nič kriva, da se je Krklec znašel v dolgovih in da se je sodišče odločilo za odvzem premoženja. Prišla sta le izvršit sklep sodišča. Krklec ju je brez omahovanja ustrelil. Najprej enega, nato še drugega. Zdaj na sodišču razčiščujejo, kaj se je tistega usodnega dne sploh zgodilo, ali je obtoženi komu že prej grozil, zakaj je že enkrat prej pri deložaciji posredovala policija in kaj o Krklečevi sposobnosti razumevanja lastnih dejanj pravijo psihologi. In kako je na vse skupaj vplival alkohol. Branku Krklecu grozi 30 let zapora, življenj Aleksandra Klementa in Nataše Zadravec Klement ne more povrniti nihče.