»Junijski vpis abonmajev je bil zelo dober, smo v pričakovanju jesenskega, ki bo potekal od 1. do 15. septembra. Če bi bila kapaciteta dvorane večja, bi bilo veliko lažje. V lanski sezoni smo imeli večji obisk dijakov in študentov, predvsem zaradi nekaterih predstav, kot sta Nora in Usedline,« je povedala Katarina Koprivnikar in povedala, da so minulo sezono končali vaje za štiri nove uprizoritve – prva novost letošnje sezone bo Ionescova Plešasta pevka v režiji Diega de Bree, premiera bo 15. septembra. Po premieri bo sledila slavnostna podelitev Dnevnikove nagrade najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu MGL v minuli sezoni.

Načrtujejo kar dvanajst premier, od tega jih bo kar sedem uprizorjenih krstno, dve pa nastajata v koprodukciji z drugimi gledališči – Pohorski bataljon v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj in Bodočnost v sodelovanju z Beograjskim dramskim gledališčem. Na Velikem odru se nam obetajo že omenjena Inoescova Plešasta pevka, Zahodni privez Bernard-Marie Koltèsa v režiji Janusza Kice, Razpoka avtorice Rrose Sélavy v režiji Jana Krmelja, Pohorski bataljon v režiji Jerneja Lorencija, Bodočnost v režiji Žige Divjaka in Shakespearova komedija Kakor vam drago v režiji Juša Zidarja. Na Mali sceni pa komediji Sosedje v režiji Tijane Zinajić ter Arzenik in stare čipke v režiji Nine Ramšak, avtorski monoprojekt Karin Komljanec Meduza, drami Zaprta vrata v režiji Jaše Kocelija ter Zločin na kozjem otoku v režiji Alena Jelena in kriminalna drama Teci, Maša, teci v režiji Nine Šorak.

Zagotovo bo najzahtevnejši projekt sezone koprodukcija z beograjskim gledališčem Beogradsko dramsko pozorište, v kateri bo pod vodstvom večkrat nagrajenega režiserja Žige Divjaka vključenih šest slovenskih in šest srbskih igralk in igralcev. Vaje bodo potekale v obeh gledališčih, vse do premiere; v Beogradu bo 15. decembra, v Ljubljani pa 2. februarja.

Februarja 2024 bo v MGL že tretjič potekal festival Ruta grupa Triglav. Na odru se bo zvrstilo šest vrhunskih uprizoritev, ki jih že pripravljajo gledališča iz šestih republik nekdanje Jugoslavije: Beogradsko dramsko pozorište, Dramski teatar Skopje, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva, Gradsko pozorište Podgorica, Kazalište Ulysses iz Zagreba in Mestno gledališče ljubljansko.