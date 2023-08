Cankarjev dom nima lastnega ansambla ali stalne zbirke, programsko pa je tesno povezan z najpomembnejšima orkestroma v Sloveniji, Orkestrom Slovenske filharmonije in Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki velik del svojega programa izvedeta v največji Gallusovi dvorani. Letno sicer povprečno v Cankarjevem domu izvedejo več kot tisoč različnih zvrsti prireditev v okviru javne službe in sto devetdeset projektov z več kot osemsto dogodki oziroma prireditvami.

Zlati abonma

Na področju glasbe letos že tridesetič po vrsti ponujajo Zlati abonma. Za jubilejno, 30. sezono, ki jo, zanimivo, začenjajo na isti dan kot leta 1994, to je 20. oktobra, so – kot sami pravijo – pripravili navdušujoč program, ki se vrača k tradiciji klasičnega simfoničnega repertoarja. Odprtje cikla bo pripadlo Dunajskim simfonikom pod vodstvom Jaapa van Zwedna. Program bo poleg morda najslavnejšega dela dunajske klasike, Beethovnove Pete, vključeval tudi manj izvajan Brittnov Violinski koncert.

V okviru turneje ob 100. obletnici bo decembra nastopil Madžarski narodni filharmonični orkester; izjemen koncertni program pa bo ponudil tudi dela Liszta in Bartóka. Sezono bodo nadaljevali v angleškem slogu – Angleški komorni orkester bo nastopil pod vodstvom violinista Juliana Rachlina, ki se tokrat predstavlja kot solist in dirigent, marca pa bodo gostili Simfonični orkester mesta Birmingham s solistko Alice Sare Ott. Maja bo z Beethovnovo 7. simfonijo gostoval Beethovnov orkester iz Bonna, za zaključek sezone pa ob Dvořákovi in Smetanovi okrogli obletnici napovedujejo koncert Praške filharmonije, ki praznuje 30. obletnico obstoja.

Srebrni abonma

Če predstavlja Zlati abonma nacionalno poudarjene poustvaritve eminentnih mednarodnih orkestrskih sestavov v klasično zasnovanih sporedih, pa na drugi strani Srebrni, komorni cikel ponuja različne in tudi sodobne vrhunske večere intimnejšega glasbenega značaja. V uvodnem večeru Srebrnega abonmaja bo tako zazvenelo glasbilo, ki ga redko slišimo v solistični vlogi. Harfistu Emmanuelu Ceyssonu se bo na odru pridružila znamenita slovenska zasedba s štiridesetletno tradicijo, Godalni kvartet Tartini. Nadaljevanje sezone bo v znamenju slovenskih sodobnih skladateljev v izvedbi Ensembla Modern, sestava, specializiranega za izvajanje sodobne glasbe na svetu.

The King's Singers, a cappella skupina, se v Cankarjev dom vrača po dolgih enaindvajsetih letih z raznovrstnim sporedom, ki se sprehodi skozi malone celotno zakladnico vokalne glasbe. Za vse ljubitelje klavirske glasbe bo zagotovo težko pričakovan dogodek recital Jefima Bronfmana z romantičnim programom in miniaturo, ki mu jo je posvetil Esa-Pekka Salonen. Spomladi vas čaka koncert organista Martina Sturma, ki navdušuje z interpretacijami železnega repertoarja in lastnimi improvizacijami, maja pa abonma zaključujejo z gostovanjem dveh komornoglasbenih partnerjev, pianista Érica Le Sagea in violinista Daishina Kashimota.

Filmski festivali

Seveda je dogajanje v ljubljanskem Cankarjevem domu izjemno bogato tudi na drugih področjih. Recimo film. Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe letos zaznamuje 34. izdajo. V Ljubljano že vrsto let prinaša izbrane dosežke svetovne kinematografije in nagrajence najvidnejših festivalov v Cannesu, Rotterdamu, Berlinu, Benetkah … ter obenem opozarja na najpomembnejše dosežke domače kinematografije. Liffe je zasnovala in programsko vodila Jelka Stergel, od marca 2007 pa je programski direktor in vodja filmskega programa v Cankarjevem domu Simon Popek. Cilj festivala je spodbujati in promovirati mlade in neuveljavljene, pretežno evropske filmske ustvarjalce in jih pripeljati v dialog s slovenskim občinstvom.

Potem je tu Festival gorniškega filma, ki si je v skoraj dvajsetih letih zgradil zvesto občinstvo ter poleg projekcij spremljal tudi predavanja, delavnice in predstavitve gorniške literature. Festival dokumentarnega filma pa že četrt stoletja prinaša raznovrsten vpogled v dogajanje v sodobni produkciji dokumentarnega filma, prodorne in široko sprejete umetniške oblike, ki z aktualno obravnavo družbenih in političnih problemov posega v vse pore življenja. Kot edini redni in dolgoletni tovrstni dogodek v Sloveniji ima festival že dolgo jasno izoblikovano programsko vizijo, vključno z retrospektivami in tekmovalnim programom na temo človekovih pravic, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Amnesty International Slovenije. Premalo prostora imamo, če bi želeli vsaj omeniti vse prireditve, dogodke in predstavitve na razstavnem prostoru, na področju literature, za mlade in šole ter vse, kar je povezano s kongresnim turizmom. Vsekakor je že čas, da Cankarjev dom spet obiščete.

