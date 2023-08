Sezono 2023/24, ki bo zadnja v celoti pripravljena in odigrana v neprenovljeni stavbi na Erjavčevi, je ravnateljica Drame Vesna Jurca Tadel opisala kot vrnitev k bistvu vznemirljivega gledališča: »K močnim zgodbam, močnim likom in odnosom med ljudmi, ki lahko prerastejo v boj strasti ali pa se zapletejo in razpletejo v sproščujočem komedijskem vozlu. Repertoar sezone 2023/24 tako stoji na štirih stebrih, na katerih temeljita poslanstvo in tradicija Drame: uprizarjanje klasičnih besedil, uprizarjanje najvznemirljivejših in relevantnih sodobnih tekstov, uprizarjanje slovenske dramatike in angažma vrhunskih režiserjev in drugih ustvarjalcev v sodelovanju z vrhunskim igralskim ansamblom SNG Drama Ljubljana. Gre za premišljen preplet klasičnih in sodobnih tekstov slovenskih in tujih avtorjev, iz katerih se bo rodilo šest predstav na Velikem odru in štiri v Mali Drami.«

Novo sezono na Velikem odru bo 23. septembra odprla premiera drame Antigona Dominika Smoleta, enega vrhuncev slovenske klasike v priredbi in režiji Janeza Pipana. Z letošnjo uprizoritvijo se Smoletova Antigona v Dramo vrača po več kot treh desetletjih. Repertoar 2023/24 obsega deset premier, ki se bodo zvrstile pred začetkom celovite prenove SNG Drama Ljubljana. Že omenjeni Smoletovi Antigoni bo oktobra sledila premiera krstne uprizoritve dramatizacije najnovejšega romana norveškega pisatelja Karla Oveja Knausgarda Jutranja zvezda, ki jo je po naročilu Drame napisal Goran Vojnović, v režiji Ivice Buljana. December in januar bosta v znamenju premier dveh nesmrtnih klasičnih komedij – Kar hočete Williama Shakespearja v režiji Janusza Kice ter Molièrovega Skopuha v režiji Slobodana Unkovskega. Nebesje, prva slovenska uprizoritev napete drame s presenetljivim razpletom prodorne britanske avtorice Lucy Kirkwood, bo v režiji Sebastijana Horvata premierno zasijalo marca. Aprila bo program Velikega odra zaokrožila še ena prva slovenska uprizoritev – nepozabna ljubezenska zgodba Edmonda Rostanda Cyrano de Bergerac v sveži, sodobni predelavi Martina Crimpa, ki jo bo režiral Tin Grabnar.

V Mali Drami, ki bo po prenovi povsem drugačna, dve klasiki in dve noviteti

Tudi na odru Male Drame se bo sezona začela septembra, in sicer s prvo slovensko uprizoritvijo igre sodobnega nemškega dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Dan, ko jaz ni bil več jaz v režiji Maše Pelko. Decembra bo premierno zaživela najpomembnejša igra poljskega absurdista Slawomirja Mrožka Tango v režiji Luke Marcena. Konec sezone bo svojevrsten poklon edinstvenemu gledališkemu prostoru Male Drame, saj bo ta po prenovi povsem drugačna in bo delovala v drugem delu stavbe. Marca bo premiera uprizoritve Ameriški sen Edwarda Albeeja – leta 1963 se je s prvo uprizoritvijo te svojevrstne groteske začela zgodba Male Drame – v režiji Igorja Pisona. Čisto zadnja predstava, ki bo doživela premiero v tej dvorani, pa bo najnovejša igra avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča Te igre bo konec. Na Zemljo (in oder) bo simbolno priletel meteor …

Nova sezona koncertnega cikla Ars

Prav tako bo osrednji program tudi v novi sezoni dopolnjeval koncertni cikel Ars in Drama, letos uspešno predstavljen v sodelovanju s programom Ars Radia Slovenija, ki prinaša štiri nove vrhunske koncerte. Na obeh odrih se bo nadaljeval tudi lani uveden abonma Plus s pogovori z ustvarjalci po vsaki abonmajski predstavi, ki je naletel na zelo pozitiven odziv občinstva. Ravnateljica je predstavila še eno pomembno programsko novost prihajajoče sezone pred prenovo, sodelovanje s Slovenskim gledališkim inštitutom: »Skupaj bomo organizirali posebne dogodke, na katerih bodo uprizoritve še pred premiero osvetljene z vidika gledališke zgodovine. To novo vsebino smo poimenovali Slogi in Drama.«