SNG Drama, ki bo v sezoni 2023/24 svoj program obogatilo z novim sodelovanjem, so glede lanske sezone veseli, da se je obisk po epidemiji bistveno povečal, čeprav še ne dosega pred-epidemičnega. »Posebej pa nas veseli, da so določene predstave bile več kot 90 odstotkov zasedene. Hkrati smo opazili tudi številčnejši in pristnejši stik, odziv občinstva. Večkrat kot prej nam pišejo, povedo svoje mnenje in izrazijo želje,« so sporočili iz ljubljanske Opere in dodali, da se je tudi samo občinstvo nekoliko pomladilo. »K temu je prispeval razmah mladinskih predstav – predstav za zaključene šolske skupine, kakor tudi veliko zanimanje za baletne predstave. Tudi na opernem področju se je izkazala kot pravilna odločitev pogostejše vključevanje komičnih in lahkotnejših predstav v naš spored.«

Konec septembra dve novi deli

Poletni čas so izkoristili za vsakoletni pregled odrske tehnike, da bo sezona stekla po načrtih. »Izpostavil bi obogatitev sicer raznovrstne abonmajske ponudbe s posebnim abonmajem Puccini, v katerem bomo ob 100. obletnici skladateljeve smrti, ki jo obeležujemo prihodnje leto, uprizorili tri njegova temeljna dela,« nam je povedal Janez Rozman in dodal, da so tudi z letošnjo sezono pohiteli. »Že konec septembra, 28., bosta zaživeli na odru dve, na prvi pogled različni deli, ki pa ju bo umetniška ekipa pod glasbenim vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka in režiserke Eve Hribernik sestavila v skupen glasbeno-gledališki večer. V prvem delu se posvečamo opereti Dežela smehljaja Franza Lehárja, v drugi pa prvo izvedbo komične opere Miši v operni hiši priznanega slovenskega skladatelja Alojza Ajdiča na libreto Vinka Möderndorferja.« S tem se gledališče pridružuje skrbi pri ustvarjanju novih slovenskih glasbeno-gledaliških del.

V sezoni 2023/2024 bodo predstavili šest velikih premier, štiri operne (poleg omenjenega »dvojčka« Lehár Ajdič še Werther Julesa Masseneta, Puccinijevo La Bohème in Mozartov Così fan tutte) in 2 baletni (Bolero – baletni tridelni večer koreografov Edwarda Cluga in Renata Zanelle ter posebno poslastico, tako imenovano tango opero, María de Buenos Aires Ástorja Piazzolle). Poleg tega bodo konec oktobra na odru predstavili Requiem Gabriela Fauréja in izbrane druge njegove glasbe. Da bo večer nekaj posebnega, ni koncertno zamišljen, ampak bo obogaten s sodelovanjem vseh ansamblov, tudi baleta.

Predstavili tudi dve veliki baletni deli

O tem česa se najbolj veseli v novi sezoni, je za Rozmana precej nehvaležno vprašanje. »Usklajevanje vseh delov glasbenega-gledališča je zahtevno, če pa gre še za mednarodne koprodukcije, je to poseben izziv.« In letos sta predvideni kar dve: Puccinijeva La Bohème z Opéro Grand Avignon in Mozartov Così fan tutte s Hrvaškim narodnim gledališčem iz Zagreba.

Baletni ansambel bo prihajajoči sezoni predstavil dve veliki baletni deli, ki sta že dobro poznani našemu občinstvu in ki sta doživeli odmevne uspehe. Romeo in Julija v Celovcu in Giselle v Trstu. »Vsako leto damo na voljo naš oder tudi Akademiji za glasbo, ki se bo v 2024 prav tako posvetila Pucciniju. Podrobneje o teh in drugih gostih našega odra se bomo morali še dogovoriti,« je pogovor zaključil Janez Rozman z Opere.

*** Stoto obletnico Puccinijeve smrti, ki jo obeležujemo prihodnje leto, bodo obeležili s posebnim abonmajem in uprizoritvijo treh njegovih temeljnih del.