Tudi za ekipo Slovenskega mladinskega gledališča je epidemija le še slab spomin. Občinstvo se je vrnilo in kot so zapisali, so veseli, da so jim gledalci ostali zvesti. »Prizadevamo si, da bi jim ponudili najboljše.« Spodbudno za ustvarjalce vsebin je tudi dejstvo, da se je spremenila struktura gledalcev. »Opažamo vedno več mladih obiskovalcev, kritičnih in zahtevnih, poleg tega pa smo neizmerno hvaležni občinstvu, ki ostaja z nami iz sezone v sezono.«

Prav zvesto in hvaležno občinstvo bo že oktobra doživelo premiero obeh delov Kushnerjevih Angelov v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac. V mojstrskem prevodu Katje Zakrajšek, Sovretove nagrajenke, ki je tokrat prvič prevajala za gledališče, bosta posebej uprizorjena oba dela, v dveh večerih, na več prizoriščih in z mednarodno igralsko zasedbo, saj bodo gledalci na odru Slovenskega mladinskega gledališča poleg članov ansambla Mladinskega videli tudi Adriana Pezdirca, ki slovi kot eden najboljših hrvaških igralcev mlade generacije, in slovenski javnosti že znanega Jerka Marčića.

Seveda pa to ne bo edina premiera v letošnji sezoni. »V Sezoni ljubezni in teh stvari doma načrtujemo pet premier v glavnem programu in veliko novosti. Po Angelih v Ameriki bo decembra sledila praizvedba Argonavtov, ki jih bo po motivih istoimenske knjige Maggie Nelson priredil Tomasz Śpiewak, režiral pa Michał Borczuch,« so sporočili iz gledališča, ki ima sedež na Vilharjevi 11 v Ljubljani. Obeh del se njihovi gledalci spomnijo po Dramah princes Elfriede Jelinek izpred nekaj sezon.

Druga generacija Mladega Mladinskega pod mentorskim vodstvom Ane Duša pa pripravlja uprizoritev Umetnost vojne/umetnost miru, ki bo premiero doživela januarja 2024. Marca bo na sporedu premiera predstave Slovenija šteje. »Gre za avtorski projekt priznanega nemškega režiserja Sebastiana Nüblinga, ki smo ga že imeli priložnost spoznati, ko je leta 2018 pri nas gostoval s produkcijo Stroj Hamlet, nastalo z Exil Ensemblom v okviru berlinskega gledališča Gorki.«

Zahteven projekt te sezone bo Brechtova Sveta Ivana Klavniška

»Sezono ljubezni in teh stvari bomo sklenili maja z zadnjo premiero, s Prepelko – zgodbo za vso družino, ki bo v režiji Vita Tauferja nastala po besedilu Andreja Rozmana - Roze. Že duhovito poigravanje z imenom naslovne junakinje, ki jo sicer poznamo kot Pepelko, daje slutiti, v katero smer razmišljata Roza in Taufer,« napovedujejo v Mladinskem.

Najzahtevnejši projekt te sezone bo Brechtova Sveta Ivana Klavniška v režiji italijanskega režiserskega tandema ErosAntEros. Slovensko občinstvo jo bo lahko doma sicer videlo šele v sezoni 2024/2025, a glavnina produkcije bo tekla v tej, saj svetovno premiero v Slovenskem mladinskem gledališču načrtujejo za april 2024 v Bologni.

»Veliko mednarodno koprodukcijo sestavljajo gledališče Emilije - Romanje ERT/Narodno gledališče, Slovensko mladinsko gledališče, TNL – Luksemburško narodno gledališče, Stalno gledališče v Bolzanu, ErosAntEros – Polis Teatro Festival, v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana. Pomemben element predstave, ki ga ne gre spregledati in ki se ga zelo veselimo tudi mi, je glasba: ustvarila in na odru v živo izvajala jo bo kultna skupina Laibach,« so zapisali.

Svojo že 68. sezono so torej poimenovali Sezona ljubezni in teh stvari. »Ljubezen, ta zagonetni pojem, ki se že od pamtiveka krčevito upira našim prizadevanjem, da bi ga doumeli brez pomoči metafor, bomo poskušali uprizoriti kot moralni imperativ – kaj imperativ, bodimo raje patetično ambiciozni, kot gonilno silo upora v svetu, ki mu v njegovi potrošniški blaznosti niti ni več treba zatirati teles, saj vedno bolj učinkovito nadzoruje naše duše,« so zapisali in dodali, da bodo razmišljali o »teh stvareh«, stvareh, ki jo spremljajo: ljubezen do bližnjih, do družine, do materialnih stvari, moči, denarja, udobja in različnih vrst ljubezni, od nevarne do romantične.

Pestra gostovanja, tudi v tujini

Pestra bo tudi jesen, saj jih septembra čakajo ponovitve predstav Strah in beda Tretjega rajha, Ljudje, kraji in stvari ter Krize. Na Novi pošti bodo uprizorili dva gledališka eseja in gostili dokumentarno predstavo Punce iz sosednje Hrvaške. Oktobra pa bodo v okviru festivala Mesto žensk najprej povezano odigrali vsa poglavja Spolne vzgoje II v režiji Tjaše Črnigoj, ob koncu meseca pa bo svojo drugo sezono na Novi pošti dočakalo Delo in deklica: Drame tlačank I–V Nike Švab.

S performansom Zmožnost, enim od poglavij Spolne vzgoje II, in Napletanji, esejem Bojane Kunst iz cikla gledaliških esejev Takorekoč, bodo oktobra gostovali v Frankfurtu, v umetniškem centru Mousonturm. S Krizami se odpravljajo na festival Euro-scene v Leipzig, s predstavo Maša za Jugoslavijo (Kompleks Ristić) pa so povabljeni v Berlin, v Gledališče Maksima Gorkega, in sicer v okviru festivala LOST – YOU GO SLAVIA. Prav tako bodo novembra pomagali soustvariti festival Platforma malih umetnosti, ki ga organizira zavod Emanat.