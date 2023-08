Festival Okusi Vojvodine je večplastna prireditev, ki predstavlja male proizvajalce hrane in pijače iz vse Vojvodine ter restavracije s tradicionalno vojvodinsko kuhinjo. Ideja o festivalu se je porodila prav iz potrebe, da se ljubiteljem dobrega okusa predstavi bogata dediščina različnih vplivov, ki so naredili vojvodinsko kuhinjo raznoliko in posebno.

Od pradavnine so se na tem območju križale poti vzhoda in zahoda, sem so se zatekla številna ljudstva, ki so prinesla svoje šege in navade. Z množenjem teh vplivov, mešanjem z lokalnim prebivalstvom in podnebjem, katerega zemlja dobro sprejme vsako seme, se je rodila edinstvena vojvodinska gastronomija in podoba, da se tu vedno dobro je. Festival Okusi Vojvodine je tudi priložnost za blagovno znamko Vojvodine kot prepoznavne enogastronomske destinacije, ki privablja številne turiste in ljubitelje dobre kapljice, za promocijo malih kmetijskih proizvajalcev in popularizacijo tipičnih vojvodinskih izdelkov.

Tako kot minula leta bo dogodek gostil Limanski park. Osrednji dogodek bo zagotovo tradicionalno in nenadomestljivo nedeljsko kosilo s kuhano govedino, prelito s koprovo, češnjevo ali paradižnikovo omako. Odkriti boste morali razliko med perkletom, enolončnico in golažem ter pokusiti vse, da boste vedeli, kaj je boljše. Ko boste zadovoljni s slanim, bo prišel čas, da se začnete spogledovati s sladkim.

Tašči in valjušci bodo prava osvežitev. Spomnili se boste štrukljev, napihnjenih z orehovimi, makovimi ali rožičevimi nadevi, listnatih rezancev, mehkih kot oblak, in rezancev z makom kot v Balaševićevi pesmi. Možnost boste imeli kupiti, kar koli vam je všeč, vse pa boste lahko podarili tistim, ki upravičeno niso mogli priti z vami. Kupite kulen, pekoče za najpogumnejše, sire za bolj ekstravagantne in za tiste, ki stavijo na avtohtone izdelke.

Za ljubitelje testenin bodo na voljo domače testenine in različne vrste hladno stiskanega olja. Ko boste žejni, in zagotovo boste, ne skrbite, Okusi Vojvodine bodo poskrbeli za vrhunska vina, pikantne, a tudi nežne žganice, ki kar same polzijo po grlu, ter kraft pivo s peno ali brez, kakor vam je ljubše.

Tudi tokrat je organizator poskrbel za bogat animacijski program, nova spoznanja o hrani in pijači pa boste osvajali na delavnicah za otroke in odrasle. Omenjeni konec tedna bodo tako za vas kuhali le izbrani kuharji in poznavalci. Vse, kar morate storiti, je, da pridete v Novi Sad, prinesete dobro voljo in prazen želodec ter uživate v vrhunskih tradicionalnih jedeh vojvodinske kuhinje, pripravljenih iz lokalno pridelanih sestavin, z glasbeno podlago, ki bo Limanski park spremenila v pravo oazo hedonizma. Ne pozabite, 9. in 10. septembra imate termin v Limanskem parku. vl