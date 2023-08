V Vukovarsko-sremski županiji se neskončna ravnica in obronki Fruške gore združujejo s slavnimi iloškimi vinogradi. Vuka, ki teče skozi središče Vukovarja, je naravna meja med Sremom in Slavonijo.

Šest pohodnih poti

Šest tematsko urejenih, označenih in trasiranih izletniških in pohodniških poti, od katerih štiri vodijo na 253 metrov visoko Skandalo, skrajno vzhodno kontrolno točko Hrvaške planinske obvoznice na Fruški gori, prijazna sremska pokrajina, neskončni vinogradi, oddih v eni od znamenitih kleti, več kot 80 kilometrov čistega užitka pa veljajo za enega novejših turističnih produktov Vukovarsko-sremske županije, ki ponuja popolno kombinacijo rekreacije in hedonizma.

Po Poteh Odescalchija – najdaljša od šestih poti

Kdor bo izbral Poti Odescalchija, najdaljšo od šestih poti, se bo podal na 22 kilometrov dolgo pot od sremske vasi Bapska do posestva Principovac. Prav na tem posestvu je leta 1710 znamenita iloška knežja družina, po kateri je pot dobila ime, zasadila prvo trto traminca. Danes je Principovac ena najatraktivnejših vinorodnih leg v celinski Hrvaški in je v lasti nagrajene Iloške kleti.

Kolesarska ruta Srem

Sremska kolesarska pot povezuje južni del Vukovarsko-sremske županije s severovzhodnim delom in se navezuje na obstoječo mednarodno Donavsko kolesarsko pot, ki je del trase Eurovelo 6. Če potujete po Donavski poti, lahko s Sremsko potjo opravite ogled celotne županije in se vrnete na mednarodno Donavsko pot. Ruta ni zahtevna in je primerna za vse.

Kolesarska ruta Donava

Donavska kolesarska pot je del mednarodne Donavske kolesarske poti skozi Hrvaško. Pot povezuje mesti Vukovar in Ilok, je zelo dinamična in vodi čez pobočja Fruške gore, vinograde in pisane vasi, ki so polne zanimivih spomenikov in cerkva, kjer se vsekakor splača ustaviti.

Kolesarska vinogradna ruta

Vinogradna pot je terenska alternativa izjemno prometni Donavski poti, ki je del mednarodne poti Eurovelo 6. Je večnamenska, saj je poleg kolesarske tudi konjeniška in peš pot. Povezuje Vukovar in Šarengrad ter večinoma poteka po makadamskih cestah ob Donavi, skozi vinograde in polja. Vinogradna pot bo zagotovo zadovoljila glavni motiv kolesarskih turistov, ki prihajajo na destinacijo, to je uživanje v lepotah pokrajine ter raziskovanje naravnih in kulturnih znamenitosti na poti.

Pestra enogastronomska ponudba

Okusi Srema in Slavonije je ponudba, ki vključuje domačo hrano po avtohtonih recepturah, postreženo na tradicionalen način. V projekt je aktivno vključenih osem gostinskih objektov (kmečke hiše, hoteli, restavracije), ki delujejo pod prepoznavnim logotipom in predpisano gostinsko-turistično ponudbo.

Še zlasti zanimiva je Iloška vinska cesta, vsekakor pa drugačna od klasične ponudbe vinskih cest, saj so v vasi skoncentrirane skoraj vse vinske kleti. Kleti in družinske vinogradniške kmetije se med seboj razlikujejo po tradiciji pridelave, sortimentu in vrsti (stare kelbovanske kleti v hribu ali pod hišo v nasprotju z novimi, modernimi kletmi).