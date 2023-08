Takratnemu in dolgoletnemu predsedniku TD Ribnica Andreju Klemencu se je ob tem utrnila še zamisel, da bi domače izdelke in orodje postavili na stojnice. Tako se je začel 1. ribniški semenj in postal ena največjih etnoloških prireditev v državi ter tudi najbolj množičen dogodek daleč naokoli. Semenj je od samega začetka v njegovem osrednjem delu s prikazi dela rokodelcev videti kot pravi muzej na prostem oziroma živi muzej.

Suhorobarska in lončarska obrt

Semenj že vsa desetletja organizira Turistično društvo (TD) Ribnica, ki šteje 25 članov, aktivno pa jih pri organizaciji sodeluje deset, s tem da se ta številka na dan, ko je sejem, povzpne na vsaj 60, je povedala podpredsednica TD Alenka Pahulje in pojasnila: »Sejem je namenjen predstavitvi tradicionalne suhorobarske in lončarske obrti. Ribnica se svetu predstavlja tudi kot rokodelski biser Slovenije, obenem pa je to ena največjih turistično-etnoloških prireditev v državi. Pa še nekaj: semenj nikoli ni isti, saj sejemskega vrveža ne morete poustvariti, marveč se rojeva vedno znova in znova drugačen, vendar ohranja svoj šarm.«

TD Ribnica je sicer eno najstarejših v državi in je skupaj z desetimi drugimi društvi tudi sodelovalo pri ustanovitvi Turistične zveze Slovenije. Društvo je že od nekdaj gojilo hortikulturno ureditev Parka kulturnikov in Gradu Ribnica, spodbujalo etnografijo z ribniškim sejmom in sodelovalo pri postavitvi turističnih obeležij. Rešeto, kot eden najznačilnejših izdelkov Ribnice, vas pozdravlja že ob vstopu v dolino in vas pospremi, ko odhajate iz nje.

Sedemdeset mojstrov, 330 stojnic, 190 razstavljalcev

Na sejmu bodo prikazali vseh 13 panog suhorobarstva in lončarstva, izdelovalci se bodo razporedili po osrednjem trgu, novost pa bo prikaz ustvarjanja lesenih kipov z motorno žago. Mojstri domače obrti, ki so pridobili blagovno znamko Artcraft, se bodo predstavljali tudi na rokodelskem festivalu na zunanjem prostoru Rokodelskega centra Ribnica. Vseh skupaj, izdelovalcev in mojstrov domače in umetnostne obrti, bo na sejmu približno 70. Bodo izdelki zgolj razstavljeni? »Ne, ne,« takoj doda Alenka Pahulje, »vse ponujene izdelke bo seveda možno tudi kupiti. Tam bo samo za vas 25 obrtnikov, mojstrov umetnostne obrti pa 45.«

Koga vabijo na sejem? Alenka Pahulje poudari, da je sejem v prvi vrsti družaben dogodek in da je primeren za vse starostne skupine. »Veste, prostorsko je sejem zelo obvladljiv, saj gre za majhno mestno središče, ponudnikov pa bo veliko, zelo veliko. Na 330 stojnicah bo 190 razstavljalcev. Iz izkušenj minulih let lahko povem, da se bo tu ponujalo in kupovalo, tu se bo mešetarilo in 'glihalo', seveda pa boste lahko tudi dobro jedli in pili.«

Fižolove jedi

Tudi za otroke bo poskrbljeno, saj že leta na sejem prihajajo družine. Lunapark deluje že danes, na dan sejma pa bodo za najmlajše na razpolago za zabavo še trampolini in napihljiva igrala ter po sejmu razporejene vabljive točke za sladkosnede, za ljubitelje fototočk, organizirali bodo tudi lov za zakladom.

Omenjena je bila hrana. Seveda ima vsako območje, pravzaprav vsak kraj v Sloveniji, značilne jedi. Bodo kaj od tega lahko pokusili tudi obiskovalci sejma? »Vsekakor je treba posebej omeniti jedi iz domače sorte fižola ribnčan. Tega so vzgojili v sosednji vasi Hrovača in člani Vaško-etnološkega društva se že leta ponašajo z izjemnimi jedmi, ki jih po starih receptih pripravijo vaščani. Nekoč so imeli celo Fižolov dan, zdaj pa te kulinarične specialitete pripravljajo znotraj grajskega obzidja in pa na semanji dan. Ja, to pomeni, da boste lahko v nedeljo pokusili za naše kraje značilne jedi,« je na sejem povabila Alenka Pahulje.

*** Parkirišča bodo označena in urejena in so povečini vsa zelo blizu sejemskega dogajanja. Vstopnina se nikoli ni zaračunavala, torej je obisk sejma brezplačen. Tudi obisk vseh prireditev je prost vstopnine.