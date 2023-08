V eni najlepših stavb v središču mesta Novi Sad je svoje mesto dobili muzej, posvečen tamburici. Govorimo o Menratovi palači, ki velja za reprezentativno secesijsko stavbo, zgrajeno leta 1908. Kot smo izvedeli med našim obiskom, je muzej del širše zgodbe, glede na to, da je bila tamburica nedavno vpisana tudi v Nacionalni register nematerialne kulturne dediščine Srbije. Z muzejem je Novi Sad dobil ustanovo, ki združuje tradicijo in tamburaško prakso vseh etničnih skupnosti na tem območju, naj gre za zapisane pesmi in skladbe ali gostinsko glasbo.

V iskanju inštrumentov

Na enem mestu so razstavljeni eksponati vseh začetnikov tamburaške kulture, inštrumenti, note Mite Oreškovića, Vase Jovanovića, Save Vukosavljeva, Marka Nešića, Janike Balaža in mnogih drugih. Poleg urejanja prostora po muzeoloških standardih se ekipa ukvarja tudi z zbiranjem vsebin, zato so še vedno veseli vsakega novega predmeta ali za muzej pomembnega gradiva v obliki fotografij, glasbil, not in podobnih predmetov. »Za tamburico bi lahko rekli, da velja za identiteto Vojvodine. Tradicijo, ki traja že več kot 200 let,« pove Aleksandar Antunović in pospremi do razstavljenih črno-belih fotografij s konca 19. in začetka 20. stoletja. »Kot je mogoče videti, so pred 150 leti skupine štele tri člane vse do večjega orkestra. Tamburica je veljala za ljudsko glasbilo, iz katerega se je razvila širša družina glasbil,« pove in pokaže na razstavljena glasbila, med drugim na bas, ki se ne uporabljajo več.

Sogovornik med drugim opomni na izdelovalce tamburic, ki so bili zaslužni za evolucijo samega glasbila. »Največji izdelovalci se lahko pohvalijo z dolgo tradicijo obrti, ki se je prenašala z očeta na sina. Primer je delavnica družine Kudlik iz Subotice, ki je štela kar štiri generacije.«

V iskanju različnih glasbil po muzeju sogovornik razloži, da jih je predvsem z začetka 20. stoletja težko najti oziroma odkupiti. »Tamburice iz tega obdobja so še vedno zelo popularne in glasbeniki še vedno igrajo nanje. Lahko rečemo, da je tamburica kot vino – z leti postaja boljša.«

Jovanović z Belim orlom prepotoval Evropo

Med že omenjenimi glasbeniki Antunović izpostavi prav Vaso Jovanovića in Marka Nešića, ki veljata za pionirja kompozicije. »Posebej Nešić je pisal skladbe za tamburaške orkestre. Pisal je v duhu ljudske pesmi, zato še danes marsikdo ne ve, da gre za njegovo pesem, in ne ljudsko. Je pa tudi res, da je matrico ljudske pesmi uporabil pri svoji tamburaški glasbi.« Konec 19. oziroma v 20. stoletju je orkester tamburic nastopil v Londonu, Berlinu in Sankt Peterburgu. »Jovanović je s svojo skupino Beli orel prepotoval celo Evropo, gostoval je tudi pri nemškem cesarju,« pojasni in doda, da prav zaradi nastopanja po evropskih dvorih tamburaši niso igrali le ljudske glasbe. In še ena posebnost, ki jo je bilo mogoče opaziti v muzeju: tamburaši so na svojih turnejah med nastopom nosili narodno nošo. Ker močno spominja prav na črnogorsko, Antunović v pogovoru razloži, da se je konec 19. stoletja iskala skupna nacionalna identiteta in da je ravno črnogorska veljala za najbolj eminentno.

V zadnji sobi muzeja je razstavljenih tudi prek 150 umetniških slik, ki so nastajale v okviru tamburaškega festivala, ki ga bo Novi Sad gostil od 14. do 17. septembra. V sklopu festivala bo nastopila tudi slovenska tamburaška skupina KUD Oton Župančič iz Artič.