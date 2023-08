Od 20. avgusta, ko je Grčija že drugič letos poleti zaprosila za pomoč v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite, je EU za pomoč pri gašenju napotila 11 letal iz zalog mehanizma rescEU, ki so stacionirana na Hrvaškem, Švedskem, v Nemčiji, Franciji, Španiji in Cipru ter en helikopter Blackhawk iz Češke.

Prav tako je se prek mehanizma odzvalo 407 gasilcev in 62 vozil iz Bolgarije, Cipra, Češke, Francije, Romunije, Srbije in Slovaške, je danes sporočila Evropska komisija.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je pomoč članic EU označil za največjo zračno gasilsko operacijo unije, ki poudarja zavezanost hitremu in učinkovitemu ukrepanju v kriznih razmerah. "V mislih smo z Grki in si bomo še naprej prizadevali za zaščito življenj, premoženja in okolja," je še dodal.

S požarom se sicer trenutno bori okoli 475 gasilcev ob pomoči šestih letal in štirih helikopterjev. Pri gašenju uporabljajo tudi predelan bojni tank leopard, ki so ga v regijo pripeljali iz osrednje Grčije. Tank lahko skladišči okoli 15.000 litrov vode, v njem pa je prostora za deset oseb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju spletne strani grške televizije ERT so oblasti začele izplačevati odškodnine prebivalcem, prizadetim v požarih. Predsednik vlade Kiriakos Micotakis naj bi še danes vodil krizni sestanek o obvladovanju požarov in pogozdovanju prizadete regije, parlament pa bo o požarih razpravljal prihodnji četrtek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gozdni požari medtem še vedno divjajo tudi v gorovju Parnitha severozahodno od Aten ter na otokih Andros in Evboja. Civilna zaščita pa je za večji del polotoka Peloponez, regijo Atika, Kiklade in Kreto izdala opozorila pred nevarnostjo gozdnih požarov. Gasilci, policija in vojska na teh območjih redno patruljirajo, da bi čim prej odkrili morebitne nove požare.