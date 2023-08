Oglasne pasice, v katerih se pojavlja lažna informacija, sicer navajajo, da se bodo pokojnine usklajevale z začetkom naslednjega meseca. Namenjene pa so preusmeritvi bralca na zunanjo spletno stran.

Na Zpizu so zato spomnili, da so februarja sprejeli sklep o uskladitvi pokojninskih in drugih prejemkov v višini 5,2 odstotka od 1. januarja 2023. To se upošteva od februarskega izplačila, so navedli.

Skladno z novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 pa je predvideno še, da se bo v naslednjem letu upokojencem in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v novembru in decembru 2023 zagotovilo še izplačilo povečanega dela prejemkov v višini 1,8 odstotka od prejemka iz oktobra 2023.

Upokojencem in prejemnikom nadomestil bo ob tem izplačan še zimski letni dodatek v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023, so dodali na zavodu.