Predsednik zbornice Blaž Cvar je na današnji seji upravnega odbora pohvalil hitro ukrepanje pristojnih pri sanaciji škode, ki so jo povzročile nedavne poplave. »Prišli pa smo do drugega paketa interventne zakonodaje, ki ga je vlada potrdila minuli četrtek. Še vedno menimo, da bi morali za zaposlene na čakanju na delo doma zagotoviti 100-odstotno kritje plač, tako kot je bilo to v času epidemije,« so Cvara povzeli v sporočilu za javnost.

Kot je izpostavil, zbornica nasprotuje predlogu o obveznem solidarnostnem prispevku in solidarnostnim delovnim sobotam, ki posameznikom nalaga obvezno delo ob sobotah in obvezni prispevek. »Osnovno načelo solidarnosti je, da ta ne sme biti obvezna. V trenutku, ko solidarnost postane obvezna, potem lahko govorimo le o novi dajatvi, je dejal.

Pred sprejemom ukrepa naj se po Cvarovih besedah najprej opravijo ocene višine škode na prizadetih območjih in se ugotovi višina zbranih sredstev iz naslova donacij ter iz EU. »V obvezen solidarnostni prispevek pa so sedaj vključena tudi podjetja, ki so bila poplavljena, in podjetja, ki so bila v finančnih težavah že pred poplavami,« je podčrtal.

Šele na podlagi dejanskega stanja, ocene škode in zbrane pomoči, bo po Cvarovi oceni mogoče sprejemati nove ukrepe pomoči. Kot je še spomnil, OZS še vedno zbira sredstva za prizadete v poplavah prek humanitarne ustanove za pomoč obrtnikom in prek sms-donacij.

Dan solidarnosti po oceni OZS zgrešen ukrep

Da je bil dan solidarnosti zgrešen ukrep, je menil podpredsednik OZS predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek. »Stalo nas je veliko, saj smo morali plačati praznično delo, če so naši delavci delali ta dan. Kar zadeva moratorije na kredit, pa je tako, da je treba tistim, ki so izgubili v poplavah vse, odpisati te kredite. Ta fond denarja, ki ga bomo prejeli za obnovo po poplavah, je treba razdeliti pravično,« so Piška povzeli v sporočilu. Napovedal je tudi humanitarno akcijo v okviru letošnjega srečanja prevozniških podjetij in prevozniških družin, ki bo 30. septembra v Rogatcu.

Upravni odbor je na seji sprejel sklep, da se prispevek za pomoč prizadetim v poplavah in višina pomoči določi takrat, ko bo znana višina nastale škode in ko bo znana višina zbranih sredstev. Pri tem je potrebno izločiti podjetja, ki so bila v poplavah prizadeta, so zapisali na zbornici.

Opozorili na prekratek rok za popis škode

Podpredsednik OZS in predsednik sekcije gradbincev pri OZS Zoran Simčič je opozoril na prekratek rok za popis škode. Odbor je zato sprejel sklep, s katerim bo ministrstvu za obrambo oz. Upravi RS za zaščito in reševanje predlagal, da se popis škode zbira vsaj do konca septembra, s ciljem da bodo vsi prizadeti ustrezno ocenili in prijavili škodo.

Med pripombami na predlog interventnega zakona je OZS med drugim predlagala, da se pri pomoči samozaposlenih kriteriji glede upada prihodkov v celoti črtajo. »Torej, da bodo vsi prizadeti v poplavah prejeli pomoč, ne glede na upad prihodka,« so zapisali. Med predlogi, ki so jih pozdravili, pa je povečanje števila ur začasnega in občasnega dela pri upokojencih ter hitrejše zaposlovanje tujcev, ki opravljajo poklice in dejavnosti, ki so nujni za odpravo posledic poplav in plazov.