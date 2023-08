Za nekdanjega predsednika uprave NKBM je bil na mariborskem okrožnem sodišču naporen dan. Matjaž Kovačič je zjutraj moral na glavno obravnavo, v kateri se pretehtava očitek zlorabe položaja pri kreditiranju nakupa Dela Revij. Popoldne pa je v isti sodni dvorani moral poslušati razsodbo sodnega senata, ki mu predseduje okrožna sodnica Karmen Krajnc. Tam se mu je pridružil soobtoženi Matej Raščan.

Kovačič in Raščan sta kriva, je razglasila sodnica. Prvoobtoženi nekdanji bančnik je zlorabil položaj predsednika uprave Nove KBM in s tem pridobil veliko, več kot milijonsko premoženjsko korist za podjetje, ki ga je obvladoval Raščan. Senat mu je izrekel 18-mesečno zaporno kazen. Ker je Kovačiču pri storitvi tega kaznivega dejanja pomagal Raščan, je senat slednjemu izrekel 16-mesečno zaporno kazen. Sodba je nepravnomočna, obramba je napovedala pritožbo.

Med branjem sodbe je prebledeli Kovačič stiskal ustnice. Z odkimavanjem je razkrival nestrinjanje z navajanji sodnice. Ko je ta pripomnila, da banka z očitanim kaznivim dejanjem ni bila finančno oškodovana, si je s soobtoženim izmenjal pogled začudenja. Specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura je med poslušanjem sodbe olajšano izdihnila.

Matjaž Kovačič je vodenje Nove KBM prevzel v času prve vlade Janeza Janše. S prvakom SDS je bil vseskozi v tesnih odnosih, v kabinet premierja je redno pošiljal sporočila in predsednika obveščal o vseh pomembnejših poslih banke. Prosil ga je za soglasja in usmeritve, sporočilom je pripenjal poslovne podatke in zaupne dokumente. Raščan je pred parlamentarnimi volitvami leta 2008 s 300.000 evri sofinanciral izdajanje propagandnega brezplačnika Ekspres, ki je navijal za SDS in blatil politične nasprotnike stranke.

Kovačič šofiral Raščanovo limuzino

Raščan je bil tedaj pomemben igralec v slovenskem medijskem prostoru. Murskosoboški »čudežni deček« si je poslovni imperij zgradil s prevzemom tekstilne družbe Rašica in družbe Delo Revije, s prevzemom Večera je nameraval povečati svoj medijski vpliv. Posle mu je financirala banka, ki jo je vodil njegov prijatelj Kovačič. Na glavni obravnavi je s tem v zvezi pričal Raščanov bivši sosed. Dobro se je spominjal zabav v razkošnem Raščanovem stanovanju v najvišji etaži. Tja je redno zahajal tudi Kovačič, ki si je od Raščana občasno izposodil luksuzni črni mercedes.

Prekmurec je v samo treh letih finančno povsem izčrpal Delo Revije. Na ljubljanskem sodišču je priznal, da je revijalno podjetje oškodoval za več kot 34 milijonov evrov. Štiriletno zaporno kazen je prestal na odprtem oddelku na Dobu. Poplačila večine svojih dolgov se je znebil v postopku osebnega stečaja. Precejšen delež svojega nepremičnega premoženja je s pomočjo slamnatih podjetij izmaknil dosegu upnikov.

Kriminalni plan za nakup Večera

Včeraj nepravnomočno sklenjeni prvostopenjski postopek je obravnaval domnevno kriminalna ravnanja iz julija 2010. Potekala so v ozadju Raščanovega poskusa lastniškega prevzema časopisne hiše Večer. Po prepričanju sodišča sta se Kovačič in Raščan domislila načrta, kako bi denar za plačilo are zagotovila Nova KBM. Banka je najprej preplačala delnice treh slovenskih elektropodjetij in jih potem nemudoma preprodala, kupnina pa se je razpršila preko povezanih oseb. Na računu mikropodjetja 3Lan je nazadnje pristalo posojilo 925.000 evrov za plačilo are za nakup Večera. Sodišče je razsodilo, da sta obtožena na kazniv način ustvarila več kot milijon evrov visoko protipravno premoženjsko korist za prezadolženo podjetje, ki ga je iz ozadja obvladoval Raščan.

Glavna obravnava se je razvlekla na skoraj tri leta in doživela zamenjavo sodnega senata. Kovačič je v svojem zagovoru obtožnico označil za konfuzno, nesmiselno in manipulativno. Ponavljal je, da je banka delovala le kot financer posla. »Če ne bi bilo znanega končnega kupca, do nakupa delnic s strani banke sploh ne bi prišlo,« je dejal in posel ponazoril s primerom prodajalca avtomobilov, ki proda avtomobil nekoliko dražje, kot ga je nabavil. »Mi smo bili pa trgovci z denarjem,« ga je citirala STA. Raščan se je pridružil njegovim navedbam in vztrajal, da je nedolžen.

Včasih pač narediš neumnost

Sodišče je na glavni obravnavi zaslišalo tudi direktorici družb, preko katerih sta Kovačič in Raščan izpeljala posel. Sodišču nista znali pojasniti, zakaj sta privolili v tvegano preprodajo delnic, s katero sta podjetji pod njunim vodstvom nazadnje utrpeli visoko poslovno škodo. »Včasih pač človek naredi kakšno neumnost,« je rekla direktorica M&M Consultinga Jasna Mihelj Coustaury.

V posel je bila vpletena tudi danes že propadla družba Vinag. Direktorica Klementina Ihanec je potrdila, da je Vinag kupil delnice izključno zato, da je šla Raščanu na roko. Na koncu je Vinag ostal brez delnic in z dodatnim milijonskim dolgom do Nove KBM. Čeprav za plačilo kredita naj ne bi bilo pravne podlage, so banki vseeno nakazali denar. Ker se ji niso želeli zameriti, je razložila priča Klementina Ihanec.

»Kot ekonomistu mi ni jasno, kako naj bi nekomu pridobili korist, banki pa sočasno nismo naredili škode,« je obsodbo včeraj komentiral Kovačič. »Banka je bila oškodovana,« je prepričana tožilka Mojca Petan Žura. »Vinag je zgolj delno povrnil škodo in šele potem, ko je KPK od banke zahtevala dokončanje posla. M&M Consulting pa je dolg poplačal šele po sedmih letih, v izvršilnem postopku.«

*** 18-mesečno zaporno kazen je mariborsko sodišče izreklo Matjažu Kovačiču, bivšemu predsedniku uprave Nove KBM, 16-mesečno zaporno kazen je sodišče izreklo Mateju Raščanu, bivšemu lastniku Dela Revij in Rašice.