Papež je v petek ob ruskem dnevu mladih v video nagovoru skupini, zbrani v katoliški cerkvi v Sankt Peterburgu, dejal, da so »otroci velike Rusije, velikih svetnikov, kraljev, Petra Velikega, Katarine II. in del velike kulture«, je razvidno iz videoposnetka, objavljenega na spletu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Nikoli ne pozabite te velike dediščine. Ste dediči velike matere Rusije, s tem v mislih pojdite naprej,« je dodal.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko je v ponedeljek papeževe besede označil za neprijetne. »S tovrstno imperialistično propagando in potrebo po reševanju velike matere Rusije Kremelj opravičuje umore več tisoč Ukrajincev ter uničenje več sto ukrajinskih mest in vasi,« je opozoril.

»Zelo žalostno je, da ruske ideje o velesili, ki so pravzaprav vzrok za kronično agresivnost Rusije, zavedno ali nezavedno prihajajo iz ust papeža, čigar poslanstvo je po našem razumevanju prav odpiranje oči ruski mladini o uničujoči poti sedanjega ruskega vodstva,« je dodal.

Papež Frančišek redno poziva k miru v Ukrajini

Kremelj je papeževe komentarje pozdravil. »Papež pozna rusko zgodovino. To je zelo dobro,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni je danes v odzivu na očitke Kijeva pojasnil, da je bil namen papeževih besed »spodbuditi mlade, naj ohranjajo in spodbujajo pozitivni del ruske kulturne in duhovne dediščine«. »Komentarji zagotovo niso bili namenjeni poveličevanju imperialističnega razmišljanja in oblasti,« je dodal.

Papež Frančišek sicer redno poziva k miru v Ukrajini, čeprav je bil v prvih mesecih od začetka ruske invazije deležen kritik, ker Moskve ni označil za agresorja. Maja je kardinala Mattea Zuppija imenoval za svojega posebnega odposlanca za mirno rešitev vojne v Ukrajini. Kardinal je doslej že obiskal tako Moskvo kot Kijev.