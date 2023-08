Vodstvo Hotela Delfin je o novem izlivanju obvestilo Agencijo RS za okolje (Arso) in Občino Izola. Na teren je danes prišel tudi predstavnik Geološkega zavoda Slovenije. Vodstvo hotela trdi, da si že od izlitja kurilnega olja iz rezervoarja prizadevajo za sanacijo stanja. Menijo, da bodo stanje ustrezno in hitro sanirali, kljub temu pa je izjemna količina padavin v ponedeljek povzročila novo odtekanje olja v morje. Napovedali so, da bodo sanacijske ukrepe v nadaljevanju dodatno usmerili v sanacijometeornega kanala.

Iz 16 vrtin ob hotelu so sicer od začetka maja do sredine avgusta izčrpali približno 2500 litrov kurilnega olja in 3700 litrov zaoljene vode. Odpeljali so tudi pet kubičnih metrov onesnažene zemlje. V marini medtem še naprej omejujejo širjenje oljnih madežev s plavajočimi pregradami, z gladine pa olje odstranjujejo s pivniki.

Koliko olja je izteklo zaradi decembrske okvare na novo nameščenega ventila, še ni natančno znano. So pa v hotelu domnevali, da gre za približno 3000 litrov, pozneje pa so ugotovili, da je količina približno desetkrat tolikšna, torej približno 30.000 litrov.