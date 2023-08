Preiskava »ni ponudila nobenih dokazov«, da so navedbe resnične, zato obtožbe ne bodo podane, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tožilstvo. Preiskava se je začela junija, potem ko je več žensk na družbenih omrežjih trdilo, da so jih na zabavah po koncertih skupine omamili in napeljali k spolnim odnosom z Lindemannom. Lindemann je navedbe zanikal, njegovi odvetniki pa so jih označili za »scela neresnične«.

Berlinska odvetniška pisarna Schertz Bergmann je pozdravila zaključek preiskave, saj to »dokazuje, da ni bilo nobene podlage za zelo resne obtožbe zoper našo stranko na družbenih omrežjih in v medijih«. Dodali so, da bodo proti napačnim navedbam o Lindemannu pravno ukrepali.

Po valu obtožb o spolnem nadlegovanju je skupina na svojih nastopih uvedla nekatere spremembe, med drugim so odpovedali zabave po koncertih. Glasbena založba Universal Music je prekinila oglaševanje albumov skupine Rammstein.

Skupina Rammstein, ki je bila ustanovljena leta 1994, je znana po kitarskih rifih, razbijanju tabujev in teatralnih odrskih nastopih z veliko pirotehnike. Njihove pesmi obravnavajo teme od kanibalizma do nekrofilije, samo ime skupine pa spominja na nesrečo na letalskem šovu v Ramsteinu leta 1988, v kateri je umrlo 70 ljudi, več kot 1000 jih je bilo ranjenih.