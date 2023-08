Odpovedi in zamude letov na britanskih letališčih so se začele v ponedeljek, ko so morali kontrolorji zračnega prometa zaradi tehnične napake ročno vnašati načrte letov. Do popoldneva je bilo tako odpovedanih 232 letov in 271 prihodov. Navkljub temu, da so tehnično napako že odpravili, pa se motnje na letališčih nadaljujejo tudi danes.

Na letališču Heathrow so tako odpovedali okoli 32 odhodov in 31 prihodov letal. Najhuje prizadeta britanska letalska družba pa je bila največja, torej British Airways. Na možnost znatnih zamud letov opozarjajo tudi druge večje britanske družbe, potnike pa pozivajo, da spremljajo zadnje informacije o morebitnih odpovedih ali spremembah odhodov.

Po informacijah predstavnice nacionalne službe zračnega prometa Juliet Kennedy je v ponedeljek odkrita tehnična težava pomenila, da je avtomatski sistem, ki kontrolorjem zračnega prometa zagotavlja informacije o letalih in njihovih poteh, za nekaj časa prenehal delovati. »Za obvladovanje varnosti smo morali omejiti število letov, ki smo jih lahko upravljali,« je dodala.

Da je šlo za tehnično napako, je potrdil tudi britanski minister za promet Mark Harper in izključil možnost kibernetskega varnostnega incidenta. Ob tem je napovedal, da bo o dogodku opravljen tudi neodvisen pregled. Od zadnjega podobnega dogodka je minilo skoraj desetletje, je poudaril in dodal, da želijo na podlagi ugotovitev poročila zagotoviti, da se kaj podobnega ne bi ponovilo »zaradi vseh motenj, katerim so izpostavljeni potniki po vsej državi«.