Zastoji so na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici proti razcepu Kozarje in na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani ter na cestah Sečovlje-Izola in Šmarje-Koper.

Okvara tovornega vozila na voznem pasu na vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Nanosu.

Okvari vozila sta na počasnem pasu na primorski avtocesti pred priključkom Kastelec proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

Okvara tovornega vozila na dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani.

Popolne zapore zaradi poškodovanih vozišč so na Šmartinski cesti v Ljubljani, podvoz pod avtocesto pri priključku Sneberje, Soteska-Šentrupert, v Podgorju pri Letušu, Ravne na Koroškem-Dravograd, Ljubljana-Litija pri Dolu (za tovorna vozila nad tri in pol tone je obvoz po avtocesti), Kamnik-Stahovica-Kamniška Bistrica, Kamnik-Gornji Grad, Podlom-Kranjski Rak-Luče in Luče-Ljubno ob Savinji.

Po podatkih ARSO je pričakovati upočasnjen promet ter občasne zastoje zaradi poslabšanja vremena (nevihte z nalivi). Predlagajo sprotno spremljanje aktualnih prometnih in vremenskih razmer.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si