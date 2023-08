Arevalo je poudaril, da gre za politični pregon in zlorabo pravosodnega sistema v boju proti njegovi stranki. 64-letnik je med kampanjo pozival k boju proti vladni korupciji, kar so njegovi podporniki dobro sprejeli. Že pred volitvami je oblastem očital politični pregon, ko so tožilci skušali suspendirati gibanje in naročili racije pisarn.

Po prvem krogu volitev v juniju je gvatemalski sodnik Fredy Orellana na zahtevo tožilca Rafaela Curruchicha zahteval, da volilno sodišče suspendira gibanje zaradi preiskav o domnevnih nepravilnosti pri registraciji stranke. Volilno sodišče tega ni storilo, saj da stranke ni mogoče suspendirati med volitvami, zato so počakali do konca volitev in stranko suspendirali v ponedeljek.

Suspendiranje stranke sicer najverjetneje ne bo vplivalo na zaprisego Arevala 14. januarja prihodnje leto, bi pa lahko omejilo sposobnosti stranke glede vodenja odborov v kongresu. Na položaju bo Arevalo nasledil Alejandra Giammatteija, s čimer se bo končalo 12 let desno usmerjene vlade.

Predvolilni čas so zaznamovali poskusi političnih elit in državnega tožilca, da bi Arevalu preprečili kandidaturo po pravni poti. 64-letni sociolog in nekdanji diplomat je sin prvega demokratično izvoljenega gvatemalskega predsednika Juana Joseja Arevala.