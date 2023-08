»Slikanji z magnetno resonanco in računalniško tomografijo sta prinesli vzpodbudne novice, saj kakšne večje poškodbe hrbta ni bilo videti. Kljub temu bodo v slovenski reprezentanci previdni in opazovali, kako se bo Blažičevo telo odzvalo v prihodnjih dneh,« so zapisali pri KZS.

Blažič je sredi tretje četrtine med Slovenijo in Gruzijo (88:67) obležal, ko je Šengelia padel na njegov hrbet, zdravniška služba pa ga je pospremila v garderobo in nemudoma v bolnišnico na podrobnejše zdravniške preglede.

Slovenijo sicer že v sredo ob 13.30 čaka še zadnja tekma v skupini F, tekmec bodo Zelenortski otoki. Izbranci Aleksandra Sekulića imajo po dveh krogih dve zmagi, pred Gruzijo so opravili še z Venezuelo.