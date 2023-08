Ves moder je že bil in dušil se je otrok, ko je na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra 2023 včeraj do njega pritekel lendavski policist Dejan Kranjec. Na pomoč ga je okoli pol ene ure popoldan poklical občan, češ da otrok ne diha in ne vedo, kaj mu je.

»Policist je takoj stekel do otroka, ga dvignil, poteptal po hrbtu, da je tujek, piškot, odstranil iz žrela in otrok je zadihal,« so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. Otroka so prevzeli reševalci.

Policist Kranjec iz PP Lendava je bil na sejmu službeno. Otroku je rešil življenje, s čimer je pokazal veliko poguma in požrtvovalnosti.