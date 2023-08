Razstava z naslovom Cut and Run (Prenehaj in beži), ki so jo v Glasgowski galeriji moderne umetnosti zaprli v ponedeljek, je bila ob koncih tedna odprta tudi ponoči. Na njej si je bilo mogoče ogledati zakulisje procesa Banksyjevega ustvarjanja, razstavljene so bile tudi umetnikove originalne skice.

Po besedah vodje glasgowske galerije Garetha Jamesa si je razstavo ogledalo zelo raznoliko občinstvo, »od osnovnošolcev do 80-letnikov iz vseh družbenih slojev in koncev sveta«. Kot je pojasnil, so bili vsako jutro ob odprtju galerije presenečeni nad vrstami več sto ljudi, ki so čakali na vstopnice. »Brezplačne vstopnice za skupnost in nočni delovni čas so razširili domet muzeja daleč prek našega običajnega obsega,« je dodal.

Razstava bo zdaj šla na turnejo, Banksy pa prosi za predloge, kje bi jo lahko gostili, piše The Guardian.

Obsežna razstava je med drugim predstavila tudi model z razlago, kako je Banksyju med dražbo avkcijske hiše Sotheby's v Londonu leta 2018 uspelo uničiti sliko Deklica z balonom. Slika je na dražbi takoj zatem, ko so zanjo iztržili dober milijon britanskih funtov, spolzela skozi spodnji rob okvirja, v katerem je bil skrit posebni rezilni sistem, in se deloma razrezala na trakove. Delno razrezano Banksyjevo delo so pozneje prodali za kar 18,5 milijona funtov.

Banksy od leta 2003 ni dal osebnega intervjuja in nikoli ni razkril svoje prave identitete. Po navedbah časnika The Guardian naj bi bil star okoli 50 let in doma iz okolice Bristola. Najprej je namreč zaslovel z grafiti po ulicah tega angleškega mesta v zgodnjih 90. letih minulega stoletja, v zadnjih letih pa se njegove družbeno-politično kritične umetnine pojavljajo po različnih delih sveta.