Po izjemno zaradi vremena zahtevnem začetku 78. kolesarske dirke v Španiji, so kolesarji včeraj prvič kolesarili v lepem vremenu. Tretja etapa od Surie do Arinsala v Andori (158,5 km) pa je bila težavna zaradi svojega profila. Že tretji dan španske pentlje so morali tekmovalci premagati dva vzpona prve kategorije, ki sta se povzpela na skoraj 2000 metrov nadmorske višine, drugi do Arinsala (8,3 km, 7,7 odstotni naklon) je bil celo zaključni. Pričakovana prva bitka prvokategornikov za končno zmago ni poskrbela za ključne razlike, nakazala pa je smernice poteka dogajanja Vuelte, kjer ima Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) resne načrte, da prepreči veliki met nizozemske ekipe Jumbo-Visma, ki lovi hat-trick zmag na tritedenskih dirkah v letošnjem letu. Dosežek, ki v zgodovini kolesarstva ni uspel še nobeni ekipi.

Določiti kapetana ali pa tekmece povsem zlomiti

Čeprav Jumbo-Visma na prvih dveh etapah v Barceloni in njeni okolici ni blestela, je svojo ekipno moč kazala v tretji etapi letošnje Vuelte, saj je, čeprav ji to ni bilo potrebno, ves čas dirkala na čelu glavnine in nadzirala prednost ubežnikov. Čebele so tudi na prelazu Coll de Ordino in ciljnem vzponu kazale svojo moč. Z naskokom so bili najbolj številčna ekipa med vsemi, kapetana Jonas Vingegaard in Primož Roglič pa sta brez težav sledila manjšim poskusom napadov tekmecev.

Se je pa jasno videla tudi slabost taktike z dvema enakovrednima kolesarjema za končno zmago. Ekipa je bila razdeljena. Danski šampion in dvakratni zaporedni zmagovalec Toura se je ves čas z dvema pomočnikoma vozil na čelu glavnine, slovenski as in aktualni zmagovalec Gira pa se je skupaj z najbolj zvestima pomočnikoma Janom Tratnikom in Seppom Kussom skrival nekoliko v ozadju. Razdeljenost Jumbo-Visme je poskrbela, da tempo ni bil »smrtonosen« in so se do samega zaključka ciljnega vzpona v skupini brez težav zadržali tudi ostali kapetani drugih ekip, med njimi pa je bil najbolj močan aktualni svetovni prvak v kronometru in branilec zmage na Vuelti Remco Evenepoel. Belgijski as je brez večjega napora odsprintal tekmece in si z 48. zmago kariere zagotovil rdečo majico vodilnega. »To ni bila ključna etapa dirke, a je bila pomembna za samozavest. V Andori sem bil na višinskih pripravah in sem si seveda tudi ogledal zaključek etape, kar mi je pomagalo pri načrtovanem napadu. Zelo ponosen sem na to zmago, ki kaže na dobro pripravljenost,« je v Andori razlagal Remco Evenepoel, ki pa je bil še tretji dan zapored besen na organizatorje. Takoj po prihodu v cilj je namreč padel, ker se je zaletel v predstavnico ene izmed ekip, na srečo pa si je poškodoval le arkado. »Vse skupaj mi gre tretji dan zapovrstjo že pošteno na živce, saj je bil varnostni koridor le 50 m po cilju,« je bil besen po tem, ko je imel na obrazu že nekaj šivov.

Specialist za bonifikacije ostal brez njih

Poraženec dneva je postal slovenski as Primož Roglič, ki velja za enega najboljših v ciljnih sprintih navkreber. Nekdanji smučarski skakalec navadno zaključke takšnih etap z lahkoto obrne sebi v prid, včeraj pa so ga tekmeci zaprli. Ni se potegoval za etapno zmago in na končnem četrtem mestu ostal celo brez bonifikacijskih sekund. Pred njim sta zaključila še Jonas Vingegaard in domači as za končno visoko uvrstitev Juan Ayuso. »Vesel sem četrtega mesta, saj sem še čutil veliko bolečin. Danes je šlo, upam pa, da bolečine kmalu izginejo,« je v cilju nad bolečinami zaradi padca v drugi etapi tarnal Primož Roglič. Da je drugo in četrto mesto dobro za ekipo ter da z razpletom niso razočarani, je potrdil Jan Tratnik. »Težka etapa. Bilo je veliko protivetra in nobena ekipa ni želela prevzeti odgovornosti,« je dejal Idrijčan, ki je v cilj prišel z dvema minutama zaostanka.

Jumbo-Visma za zdaj lahko še trdi, da nadzira situacijo in imata Vingegaard in Roglič na četrtem oziroma desetem mestu skupnega seštevka vse pod kontrolo. A jasno je, da če bodo dirkali za oba, bodo lažje svoje položaje nadzirali tudi drugi. Treba bo določiti jasnega vodjo, ali pa naj oba s skupnimi močmi streta vse tekmece. Preostala Slovenca na dirki Domen Novak (UAE Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) sta v cilj prikolesarila skupaj z zaostankom 21 minut in 23 sekund. Danes je na sporedu še ena etapa v Andori, ki je označena za hribovito,,a bi na svoj račun lahko prišli sprinterji.