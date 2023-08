Po poročanju Radia Slovenija so noč prebili izven svojega doma tudi družina v občini Prevalje ter prebivalci z območja Lom pri Mežici. Gasilci so bili aktivirani po vsej Mežiški dolini do Dravograda in Slovenj Gradca. V pripravljenosti so bile tudi intervencijske službe v Zgornji Savinjski dolini, a za zdaj kaže, da je Savinja ostala v strugi, je še poročal radio.

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so od 18. ure v ponedeljek do 6. ure danes zabeležili dogodke na 193 lokacijah, od tega največ na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana (90), Kranj (40) in Koper (27). Posredovanja so bila tudi na območju regijskih centrov Slovenj Gradec (18), Celje (13), Nova Gorica (3) in Postojna (2).

Za sanacijo posledic so aktivirali 90 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih, ki so skupno opravile 285 intervencij.

Gasilci so v največ primerih črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, ob ogrožene objekte nameščali protipoplavne vreče, odstranjevali podrto drevje ter s ponjavami prekrivali plazišča. V Ljubljani je voda poplavila nekaj podvozov, kjer so obtičala posamezna vozila, so sporočili z uprave.

Tudi danes možne izdatne padavine in naraščanje rek

Tudi danes se bo nadaljevalo deževno vreme s krajevnimi nevihtami, tudi na območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bodo reke še naraščale, možna so razlivanja na izpostavljenih območjih. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti izdatnih padavin izdala oranžno opozorilo za večji del države.

Danes se bo naraščanje rek nadaljevalo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji, tudi na že prizadetih porečjih v prejšnjih poplavah. V tem delu države so možna razlivanja rek, predvidoma v manjšem obsegu pa se bosta razlivali Drava in Mura, napoveduje Arso. Oranžno opozorilo je agencija izdala za vso državo z izjemo severozahodnega dela, ki je obarvan rumeno.

Že ponoči lahko hitro in ponekod močno narastejo posamezne manjše reke in hudourniki v osrednjem delu države, zlasti na Notranjskem, v predalpskem hribovju ter na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Na vseh teh območjih so možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode.

Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, pa bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno.

Dopoldne se lahko razlije tudi morje na najbolj izpostavljenih delih obale.

Geološki zavod Slovenije pa opozarja na povečano nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi.

Nevihte z močnimi nalivi in vetrom so težave povzročale že v ponedeljek, ko so zajela Obalo, severno Primorsko, osrednjo Slovenijo in Gorenjsko. V koprski občini je silovit veter poškodoval streho na Osnovni šoli Šmarje in pokrito tribuno na stadionu Bonifika, v Ajdovščini je klestila toča. V prestolnici je voda zalila več kleti in cest, iz poplavljenih podvozov so morali reševati nekaj voznikov. Ujma se je, sicer v manjšem obsegu kot v začetku meseca, ponovila tudi na Gorenjskem, kjer jih poleg zalite infrastrukture skrbijo zlasti plazovi. Na Škofjeloškem so preventivno evakuirali nekaj občanov, je poročal portal N1.

A do hujših dogodkov v ponedeljek ni prišlo, po besedah poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana se najbolj črn scenarij ni uresničil. Je pa v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija v ponedeljek zagotovil, da so pripadniki civilne zaščite v pripravljenosti. Ker je napoved za današnji dan bolj umirjena kot za ponedeljek, pa Šestan upa, da hujših posledic neurij tudi danes ne bo. Kljub temu prebivalcem priporoča, naj bodo v pripravljenosti in spremljajo radarsko sliko padavin.

Vremensko dogajanje se bo sicer po napovedih meteorologov umirjalo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.