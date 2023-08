Dvigi referenčne obrestne mere pa že pomembno vplivajo na ameriški nepremičninski trg. V preteklem tednu je povprečna spremenljiva obrestna mera za 30-letni hipotekarni kredit dosegla 7,23 odstotka, kar je najvišja raven po letu 2001. Tako ni presenetljivo, da se je število vlog za nova posojila občutno znižalo in doseglo najnižjo raven po letu 1995. Kupcem, ki želijo kljub visokim obrestnim meram kupiti nepremičnino, zaradi nizke zaloge obstoječih nepremičnin in vse slabše prodaje rabljenih nepremičnin, ne preostane drugega kot nakup nove nepremičnine. Slednje je razlog, da se je prodaja novih nepremičnin julija povečala za 4,4 odstotka glede na primerljivo lansko obdobje.

Vrednosti pomembnejših delniških indeksov v EU so pretekli teden končale v zelenem območju. Razloge za to gre iskati v cenejšem zemeljskem plinu in v nekoliko slabših makroekonomskih podatkih, zaradi česar vlagatelji sklepajo, da se tudi v evroobmočju približujemo koncu dvigovanja referenčne obrestne mere. Nemška centralna banka Bundesbank je pretekli teden sporočila, da v Nemčiji tudi v tretjem četrtletju pričakuje ničelno gospodarsko rast. Kljub okrevanju nemške zasebne potrošnje je tuje povpraševanje šibko in se še znižuje. Eden izmed razlogov za slednje je vse konkurenčnejši in vse bolj priljubljen Teslin Model Y, ki v Evropi ostaja najbolj prodajan model avtomobila. Nemška avtomobilska industrija je tako pred resnim izzivom, kako se prilagoditi novim razmeram na avtomobilskem trgu.

Slabe gospodarske novice pa še naprej prihajajo s Kitajske. Vse počasnejša gospodarska rast, zametki deflacije, rekordna brezposelnost mladih in likvidnostne težave kitajskega nepremičninskega sektorja spodkopavajo zaupanje vlagateljev. Kitajska partija pa se še ni odločila za obsežnejšo pomoč pešajočemu kitajskemu gospodarstvu, kar je razlog za vse večji odliv tujega kapitala iz države. Po poročanju Bloomberga so tuji vlagatelji v zadnjih 13 dneh s Kitajske umaknili 10,7 milijarde ameriških dolarjev. To je tudi najdaljše obdobje neprekinjenega odliva tujega kapitala iz države po letu 2016. Kitajske delnice, ki kotirajo v Hongkongu, so pretekli teden zaključile na ravneh iz lanskega novembra.