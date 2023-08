Tudi prvo evropsko prvenstvo leta 1948 je potekalo v Italiji – v Rimu, kjer bodo letos sklepni boji za kolajne. Med šestimi udeleženci se je takrat prvega naslova veselila Češkoslovaška, ki je v svoji zgodovini še dvakrat osvojila prvo mesto. Vse do leta 1989 so na EP prevladovale države iz vzhodne Evrope. Šele Italija je na Švedskem prekinila predvsem prevlado zdaj tudi že nekdanje Sovjetske zveze, ki je bila do takrat enajstkrat prvak Evrope, nato pa zadnjič še leta 1991. Ob Sovjetski zvezi se je še dvakrat naslova veselila Češkoslovaška, enkrat (1963) pa Romunija. Po razpadu Sovjetske zveze so imeli največ uspeha Italijani, ki so še šestkrat stali na najvišji stopnički, zadnjič predlani, ko so v Katovicah na Poljskem v finalu s 3:2 premagali Slovenijo.

Srbi največja nevarnost za Italijo

Prva tekma letošnjega Eura je bila že včeraj, poleg Italije in Belgije pa so v skupini A še Srbija, Nemčija, Estonija in Švica. Čeprav se Srbi letos v ligi narodov niso uvrstili na sklepni turnir, bodo najresnejši tekmeci Italiji za prvo mesto v skupini. Pa ne le v skupini, kajti izbranci Igorja Kolakovića, nekdanjega trenerja ACH Volleyja, bodo zagotovo tudi eden največjih kandidatov za kolajno. Na preboj v osmino finala lahko računajo tudi Belgijci in Nemci, veliko manj možnosti bodo imeli Estonci, medtem ko bo za Švicarje to prvi nastop na EP po letu 1971, ko so prvič igrali med evropsko elito.

»Veseli me, da bo EP spet v Italiji, a to ne bo predstavljalo kakšne posebne prednosti za nas. Tako kot tudi ne, da bomo branili prvo mesto, kajti vse to je preteklost. Osredotočiti se bomo morali na vsako tekmo posebej in se držati tistega, kar delamo na treningih. Kandidatov za kolajne je veliko, vsaj sedem, osem,« je pred začetkom tekmovanja dejal Simone Giannelli, kapetan italijanske reprezentance, ki je bil predlani izbran za najboljšega igralca EP. Da so Italijani v odlični formi, so potrdili z zmago na nedavnem Wagnerjevem memorialu na Poljskem, čeprav so proti Sloveniji izgubili z 2:3, so pa premagali Francijo in Poljsko.

Tudi Slovenija med glavnimi favoriti

»Škoda, ker se košarka spet pokriva z odbojko, dobro pa je vsaj to, da bodo tekme slovenskih košarkarjev pred našimi. Tako bodo lahko športni navdušenci gledali tako košarkarje kot nas,« se je neusklajenosti košarkarske in odbojkarske krovne organizacije dotaknil slovenski reprezentant Jan Kozamernik, najboljši bloker na Wagnerjevem memorialu. Slovenci, ki bodo branili srebro z zadnjih dveh EP (skupno so osvojili tri v letih 2015, 2019 in 2021), ne skrivajo, da se spogledujejo tudi z najžlahtnejšo kovino v tem športu. V skupini B bodo v Varni v Bolgariji igrali proti Ukrajini, ki bo njihov prvi nasprotnik, Finski, Španiji, Hrvaški in domačinom Bolgarom. Prav Bolgari in Ukrajinci bodo tudi njihovi glavni tekmeci v boju za prvo mesto v skupini.

Prvič bodo gostitelji EP Makedonci, ki se bodo z Nikolo Gjorgievim na čelu, sicer kapetanom ACH Volleyja, skušali prebiti med štiri najboljše ekipe v skupini C. Njihov veliki adut bodo gledalci, težko pa je verjeti, da bi lahko premagali Poljake, ki so prvi favoriti skupine in se kot prvouvrščena ekipa svetovne lestvice resno spogledujejo s svojo sicer šele drugo zlato kolajno na EP. V skupini so še Nizozemci, ki bodo za gostitelje pretrd oreh, njihova priložnost za presenečenje pa bodo Danci, Črnogorci in Čehi.

Izločilni boji v Bariju in Varni

Tudi Izrael bo, podobno kot Švica, na EP prvič zaigral po letu 1971, premierno pa bo tudi eden štirih prirediteljev tekmovanja. Čeprav bodo Izraelci igrali doma, njihove možnosti, da bi se prebili med 16 najboljših ekip, ki bodo igrale v izločilnih bojih, niso velike. Prvo mesto je, če ne bo kakšnega zares velikega presenečenja, ki bi ga morda lahko pripravili Turki, oddano Franciji. Med Portugalsko, Grčijo in Romunijo gre torej iskati še dve ekipi, ki bosta po skupinskem delu nadaljevali v izločilnih bojih.

V osmino finala se bodo uvrstile po štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine. Skupini A in C bosta tekme osmine finala in četrtfinala igrali v Bariju, preostale štiri tekme osmine finala in dve četrtfinalni pa bodo v Varni. Nato se bodo najboljše štiri ekipe preselile v Rim, kjer bosta v soboto, 14. septembra, polfinalna obračuna, dva dni pozneje pa še tekma za tretje mesto in finale.

.