Širitveni proces: nove ideje iz EU in frustrirane kandidatke

Evropska unija in države kandidatke Zahodnega Balkana naj bi bile pripravljene na širitev sedemindvajseterice do leta 2030, je napovedal predsednik evropskega sveta Charles Michel in s tem prvič omenil ciljni datum širitve. Premierjev šesterice balkanskih držav s to napovedjo ni ravno navdušil.