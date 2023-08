Moje, naše Anhovo

Slovenci si radi jemljemo zasluge za lepote, s katerimi nas je obdarila geografija. Naravne danosti prostora, na katerem živimo, neločljivo povezujemo z narodnim ponosom in domoljubjem, kakor da bi lepota krajine zrasla iz naših unikatnih človeških vrlin in kreposti. Zelo razločno se spomnim, da me je to krajinsko trkanje po prsih begalo že v otroštvu. Bila sem v prvem ali drugem razredu osnovne šole, ko so me starši odpeljali na izvir reke Soče, in nikoli ne bom pozabila krivice, ki sem jo občutila ob pogledu na tisti svet. Niti približno se mi ni zdelo fer, da lahko nekdo, ki je prav tako kot jaz doma iz Slovenije, živi v tako pravljičnem prostoru, polnem čudežnih belih skal in turkiznih tolmunov, medtem ko moram jaz čemeti v nekih navadnih Slovenskih goricah, kjer na vseh tistih ilovnatih bregovih ne moreš najti niti enega vilinskega slapa ali vsaj kakšnega zanimivega kamna. S čim sem si to zaslužila?