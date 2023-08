Sanje Michela, Goloba in Balkana

Blejski strateški forum je s poudarkom na podnebnih spremembah včeraj, ko se je nad Slovenijo, Italijo, Francijo in Avstrijo zgrnilo novo hudo nevihtno neurje, zadel v polno. Podnebna varnost postaja ena izmed prevladujočih oblik varnosti, ki so ji pogosto podrejene vse druge – prehrambna, ozemeljska, gospodarska. Z razpravami o teh vprašanjih in globalni solidarnosti Blejski strateški forum letos meri na eno izmed najaktualnejših tem, skupno vsem državam na svetu. V ožjih regionalnih okvirih je letos forum s poudarkom na Zahodnem Balkanu poskrbel za postavljanje nove širitvene agende v Evropski uniji, o kateri bo gotovo govor v prihodnjih mesecih.