Naftne družbe ne dajo nič za obnovljive vire

V znani okoljski organizaciji Greenpeace so velike naftne multinacionalke obtožili, da za zeleni prehod ne naredijo ničesar. Na tnalu organizacije Greenpeace se je znašel tudi slovenski Petrol. V slednjem so do poročila precej kritični; prepričani so, da so se na tnalu okoljevarstvenikov znašli neupravičeno, saj sami z nafto le trgujejo, nimajo pa svojih rafinerij kot preostala naftna podjetja, povrhu tega elektriko proizvajajo izključno iz obnovljivih virov.