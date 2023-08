Z rolko po avtocesti

Avtocesta. Kot že ime pove: cesta za avte. No, pa za motorje in tovornjake. In konec. A ob vsakem večjem zastoju se pri nas na cesti pojavijo ljudje, ki igrajo balinčke, se sprehajajo, peljejo psa na sprehod in otroka na kahlo. Tudi o kakšnem kolesarju smo že poročali, pa o trapastih mulcih, ki so delali sebke, in tako dalje in tako naprej. Sem ter tja poročamo o kakšnem konju, oslu, psu, celo o medvedih na avtocesti smo že pisali. Ampak – kaj pa žival ve, kaj je avtocesta. Človek pa bi moral. Tudi nesrečnež, ki si v bistvu ne zasluži omembe na tako eminentnem prostoru v časopisu, a bomo pripetljaj opisali le za vas, dragi bralci. Na dolenjski avtocesti so vozniki namreč opazili človeka (ne psa, ne konja, ne petelina), ki se je po njej vozil z rolko. Da bo traparija še večja – vozil je v napačno smer! K sreči so ga policisti kmalu ujeli, ga pospravili s ceste in mu napisali plačilni nalog. Policisti ob tej priložnosti znova opozarjajo, da so tovrstna ravnanja skrajno neodgovorna in nevarna. Bežite, no. Prepričani smo bili, da resnično ni treba več opozarjati, da se po avtocesti ne vozi z rolko. Žal je očitno treba.