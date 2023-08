Vodilna otoška politična primadona, 66-letna konservativna poslanka Nadine Dorries, je odstopila že drugič v poltretjem mesecu. Prvič je na twitterju svoj »takojšnji odstop« oznanila 9. junija, ko je sporočila, da ne bo več poslanka okrožja Mid Bedforshire, ki ga je zastopala v parlamentu od leta 2005. Takrat je, kot se je izkazalo, ne zares, odstopila zaradi užaljenosti, ko je prišlo na dan, da so pristojni blokirali njeno povišanje v baronico, kar bi pomenilo, da bi postala dosmrtna članica lordske zbornice. Za baronico jo je zaradi dolgoletne brezmejne politične in vsesplošne vdanosti in zvestobe ob odhodu s premierskega položaja predlagal Boris Johnson. Premierji imajo namreč po stari tradiciji ob odstopu pravico odlikovati osebe, ki jih imajo za najbolj zaslužne v obdobju njihovega vladanja. Johnson je s svojimi predlogi požel plaz kritik, saj je odlikoval tudi svojo frizerko.

Iz poslanske pisarne nastal plesni studio

Izkazalo se je, da Dorriesova prvič ni mislila resno, saj odstopa ni izpeljala do konca. Ostajala je na poslanski letni plači 86.500 funtov (dobrih 100.000 evrov), čeprav je medtem niti enkrat niso videli ne v parlamentu, v katerem je zadnjič govorila pred več kot letom dni, ne v njenem volilnem okrožju. Že od aprila pa jo je mogoče videti vsak petek zvečer na televiziji, saj ima od takrat svojo oddajo Petkova noč z Nadine Dorries na Murdochovi postaji TalkTV. Obenem je mogoče brati njene redne kolumne v desničarskem tabloidu Daily Mail, v katerem ima že nekaj časa tedensko kolumno tudi Johnson. Medtem ko že dolgo ni imela časa za poslansko službo, je, po več romanih, napisala tudi politični triler, ki izide septembra. Posvetila ga je svojemu političnemu idolu – naslov je Zarota, politični umor Borisa Johnsona.

Njen drugi in tudi dejanski odstop pa se je zgodil v soboto. Sprožile so ga kritike prebivalcev njenega volilnega okrožja, ko je pred dnevi prišlo na dan, da je njena pisarna, kjer naj bi se vsak teden vsaj enkrat srečala z volilci in pomagala reševati njihove probleme, že več let plesni studio. Odstop je tudi posledica njenih stalnih kritik konservativne vlade aktualnega premierja Rishija Sunaka. Ta je bil njena glavna tarča zaradi nepotrjenih trditev, da je osebno preprečil njeno imenovanje za baronico.

Ob odstopu raztrgala premierja

Dorriesova je bila v času Johnsonove vlade ministrica za kulturo in medije, kar je postala malo po tistem, ko jo je konservativna stranka suspendirala, ker je sodelovala v televizijskem resničnostnem šovu, ki poteka v avstralski džungli. Johnsonova naslednica Liz Truss jo je obdržala v vladi, Sunak jo je takoj vrgel ven. V sobotni rekordno dolgi odstopni izjavi je Sunaka raztrgala kot premierja. Trdila je, da je vodil politični umor Johnsona, da je s svojim ravnanjem ustvaril »parlament zombijev«, v katerem okoli 200 konservativnim poslancem grozi, da jih bo odplaknil volilni cunami, ker se mu je mudilo postati premier in je dal osebnim ambicijam prednost pred interesi države in ekonomije.

Njen drugi, dejanski odstop je sprožil nadomestne poslanske volitve v okrožju, kjer zdaj večina prebivalcev pravi, da bi bilo za vse najbolje, če bi ostala v avstralski džungli. Njena konservativna poslanska kolegica Caroline Nokes je dejala, da se je posmehovala svojemu poslanskemu sedežu. Po vsem, kar se je zgodilo, bi bil politični čudež, če bi na nadomestnih volitvah zmagal kandidat njene konservativne stranke. Zmaga se tako nasmiha opozicijski laburistični stranki Keira Starmerja, ki ga je Dorriesova razglasila za enako neprivlačnega in dolgočasnega premierskega kandidata, kot je Sunak.