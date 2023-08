Cerklje na Gorenjskem . Pouk v novem šolskem letu bo za vse učence cerkljanske Osnovne šole (OŠ) Davorina Jenka potekal kot običajno – v dopoldanskih urah, in ne izmenično oziroma tudi v popoldanskem času. Tako naj bi namreč sprva razmišljali v vodstvu šole, kjer še minuli teden niso bili povsem prepričani, ali jim bo uspelo dobiti nadomestne lokacije in urediti prostore v novem delu šole. Te so namreč poplave v začetku meseca močno prizadele, najbolj poškodovane so bile kotlovnica in učilnice v pritličju. Škodo še ocenjujejo, po prvih ocenah pa naj bi znašala več sto tisoč evrov. »Šolska kotlovnica je v celoti potrebna obnove. Trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb, pri čemer pa imamo občutek, da ponudniki namenoma zavlačujejo z oddajo le-teh,« je pojasnil ravnatelj šole mag. Boštjan Mohorič, za katerim so pestri dnevi sanacije šole in čiščenja šolskih prostorov, polnih vode in blata. Pri tem so izdatno pomagali tudi učitelji, učenci in njihovi starši.

»V čistilni akciji, ki je trajala od 4. do 11. avgusta, se je pokazal naš skupni interes, da učencem zagotovimo pouk v šoli. Pokazala se je solidarnost zaposlenih, saj nas je pri čiščenju šole sodelovalo od 15 do 35 posameznikov, medtem ko nas je v petek, ko smo k odstranjevanju parketa povabili tudi starše, za delo prijelo 70. Vsem, ki so nam kakor koli pomagali pri čiščenju, nam pripravili malice ter nas posladkali s piškoti, sladicami in kavo, se še enkrat iskreno zahvaljujem,« je zadovoljen Mohorič. Kot je pojasnil, bo zaradi nadaljnje sanacije prostorov pouk predvidoma septembra in oktobra potekal še na treh nadomestnih lokacijah. Učenci prvih, drugih in tretjih razredov se bodo šolali v prostorih OŠ Davorina Jenka Cerklje, četrtošolci bodo imeli pouk v prostorih Družinskega in mladinskega centra Cerklje ter v Kmetijski zadrugi Cerklje, petošolci, ki prvi šolski dan ne bodo imeli pouka in ga bodo nadomestili v šoli v naravi, kamor odhajajo 4. septembra, pa se bodo začasno šolali v prostorih župnišča v Adergasu. Poskrbljeno bo tudi za šolsko prehrano, malico bodo na vse nadomestne lokacije pripeljali z vozili, medtem ko bodo učenci na kosilo prihajali v šolo.

Pouka športne vzgoje ne bodo omejevali

Hudi nalivi v začetku meseca niso prizanesli niti šolski telovadnici, zato bo pouk športne vzgoje po besedah ravnatelja v lepem vremenu potekal zunaj, v primeru slabega vremena pa bodo športno obarvane ure izvajali tudi na šolskih hodnikih. Glede interesnih dejavnosti v šolski telovadnici se bodo v sodelovanju s ponudniki odločili v septembru, pouk športne vzgoje pa bo na nadomestnih lokacijah potekal prilagojeno glede na samo lokacijo. »Dobro se zavedamo, da športne dejavnosti pozitivno vplivajo tudi na učne sposobnosti otrok, zato pouka športne vzgoje ne bomo omejevali ali ga ukinjali,« je zatrdil ravnatelj in dodal, da na njihovi šoli, ki jo skupaj z vrtcem obiskuje 1050 otrok, izzivov nikoli ne zmanjka.

»Želimo si, da bi pouk potekal čim bolj nemoteno, zato smo pohiteli z organizacijo roditeljskih sestankov. S starši učencev od 2. do 5. razreda se bomo srečali že pred začetkom pouka, da jih bomo seznanili z aktualno situacijo. Minule dni smo aktivno iskali tudi rešitve za šolske prevoze učencev na lokacijo v Adergasu, v prihodnjih dneh nas čakajo razgovori za zaposlitev spremljevalcev in vračanje opreme v učilnice v novem delu šole, da bo lahko s ponedeljkom vsaj del učencev že sedel v teh učilnicah,« je še dodal ravnatelj OŠ Davorina Jenka Boštjan Mohorič.

