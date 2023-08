Intervencije so beležili v vseh štirih istrskih občinah, najhuje je bilo po besedah Jana Brodarja z Gasilske brigade Koper na območju Padne, kjer je močan veter odkrival strehe. Odneslo je tudi del strehe na osnovni šoli v Šmarjah in nadstrešek tribune stadiona Bonifika v Kopru.

Voda je poplavljala nižje ležeča območja, med drugim Veliki trg in Sončno nabrežje v Izoli, Prešernov trg in Pristaniško ulico v Kopru in tamkajšnje parkirišče za tržnico, zaradi česar je koprska občina uporabnikom do danes zvečer omogočila brezplačno parkiranje v garažnih hišah Sonce in Belveder.

Poplavilo je hitro cesto, ki pelje mimo Izole, zaradi česar je bil oviran promet. V občini Piran sta bili pod vodo cesti, ki vodita skozi Portorož in tista v Sečovljah. Voda je tekla iz Semedele. Plaz je zaprl staro cesto proti Gažonu.

V Izoli je voda odpirala meteorne jaške, iz katerih je napljavljalo tudi fekalije. V Ljubljanski ulici je bilo vode do kolen, nam je opisal domačin Aljoša Mislej. "Odvodnjavanje meteornih voda je v Izoli že tradicionalno obupno. Nič ne pomaga, če dvigujemo obalo zaradi visokega plimovanja, saj moramo najprej rešiti to težavo," je povedal. Voda je vdirala tudi v pritlične dele tamkajšnji stanovanj.

Na terenu so bile vse razpoložljive gasilske enote, kot nam je okoli 16.30 ure povedal Brodar, je to pomenilo 125 gasilcev, do takrat so zabeležili 130 dogodkov. Ena od intervencij je bila tudi v Luki Koper, kjer je strela udarila v gasilca. Po besedah Marine Jelen, ki v pristanišču skrbi za odnose z javnostmi, so ga na kraju oživljali in nato prepeljali v izolsko bolnišnico.

Gospodinjstva v Piranu, Portorožu, Seči, Parecagu, Izoli, Šmarjah so za nekaj časa ostala brez električne energije. Po podatkih agencije za okolje je na merilnem mestu Koper včeraj do 15.30 padlo 173 milimetrov dežja, kar bistveno presega dolgoletno mesečno povprečje padavin avgusta na Obali. Padavine so napovedane tudi danes, zato regijski štab civilne zaščite opozarja občane, naj se ne zadržujejo blizu rek in hudournikov, ker lahko močno narastejo.