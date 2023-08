Druženje, zabava in šport

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite je od četrtka do nedelje v Laškem v Thermani Laško in še dveh bližnjih športnih dvoranah organizirala že 5. Paralimpijski tabor za družine. Na taboru so otroci in odrasli spoznavali paralimpijske športe, pripravili so tudi zanimiva predavanja in delavnice.