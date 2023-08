#kritika Pompe: Razpoka v glasu

Nemška pevka Ute Lemper je postala svetovna zvezda v drugi polovici osemdesetih in prvi polovici devetdesetih let. Takrat sem postal pozoren nanjo, še posebej zato, ker so agenti kmalu spoznali, da je mogoče tržiti njeno »vmesno« pozicijo, fleksibilnost, da hitro prestopa med žanri, da lahko navdušuje z lažjo glasbo (pop, muzikal), a da se lahko s svojo ekspresivnostjo hitro približa tudi glasbi nove stvarnosti, torej predvsem Weillovim songom, šansonu, da ni samo pevka, plesalka, gledališka performerka, temveč tudi subtilna bralka/pripovedovalka. S plošč, ki sem si jih tisti čas nabavil, pa nekako vsega tega zares nisem začutil – bila je tipična sposobnost barvanja glasu, vendar je bila vedno precej odmerjena, tako da je bila ekspresivnost zadržana, nikoli ekscesno izstopajoča, glas pa se je zdel po svojih osnovnih predispozicijah celo neizstopajoč. Prepričan sem bil, da torej pevkin čar počiva v njeni odrski karizmatičnosti, v nekakšni poroki telesa in glasu.