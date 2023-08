V okviru nacionalne preventivne akcije Varno v šolo, ki se začne 28. avgusta in traja do 8. septembra, potekajo skupna prizadevanja ministrstva za infrastrukturo, policije, ministrstva za vzgojo in izobraževanje, zavoda za šolstvo, osnovnih šol, občinskih SPV, zveze združenj šoferjev in avtomehanikov, društev upokojencev in drugih nevladnih organizacij, pa tudi posameznikov in medijev za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Otroci so v prometu slabše vidni in težko predvidijo nevarne situacije, zato se v širši okolici šol v prvih šolskih dneh izvaja varovanje otrok na šolskih poteh, kjer je njihova varnost lahko ogrožena. Pri tem sodelujejo tako zaposleni na agenciji za varnost prometa kot številni prostovoljci, ki pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo navzočnostjo opozarjajo voznike na previdnejšo vožnjo. Vse do 15. septembra bo na različnih koncih Slovenije in različnih šolah navzoča tudi maskota projekta Pasavček, ki bo otroke pospremila v šolo.

Sodelovanje s policijo in šolami

Kot pravijo v agenciji za varnost prometa, pri izvedbi vseh nacionalnih preventivnih akcij tradicionalno sodelujejo s policijo, saj dajeta preventiva in nadzor skupaj najboljše rezultate. V tednu pred začetkom šolskega leta policisti pregledujejo prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obvestijo vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol bodo skupaj pregledali načrte varnih poti v šolo, z lokalnimi skupnostmi in organizacijami pa bodo preverili možnosti varovanja otrok. V prvih šolskih dneh bodo policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu, ter jih poučili, kakšne dolžnosti imajo kot starši z vidika varnosti cestnega prometa. V okolici šol pa bodo izvajali poostren nadzor prometa ter tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci v šolo.

Agencija za varnost prometa vse osnovne šole spodbuja, naj pripravijo oziroma posodobijo in objavijo načrt šolskih poti ter še posebno ob začetku šolskega leta komunicirajo s starši in učenci, katera pot je varnejša in kako ravnati v prometu v različnih situacijah. Pomembna je tudi varnost šolarjev med organiziranimi prevozi v šolo, pri čemer se morajo starši, skrbniki, otroci in predvsem prevozniki ter naročniki prevozov zavedati pomena pravilnega pripenjanja oziroma doslednega nameščanja v otroške zadrževalne sisteme. Že od vrtca naprej se otroci, ki so vključeni v projekt Pasavček, učijo slogana Red je vedno pas pripet. V njem vsako leto sodeluje večje število skupin – lani je projekt zajel 28.000 otrok. To pomembno pripomore k večji ozaveščenosti glede varnosti med najmlajšimi udeleženci v prometu, njihovimi prijatelji, starši, skrbniki in drugimi družinskimi člani. Agencija voznike motornih vozil opozarja, da morajo biti ob srečanju z vozilom z oznako za šolski prevoz posebno previdni. Prilagodijo naj hitrost in dogajanje v prometu spremljajo izredno pozorno.

Nasveti voznikom in staršem

V prometu smo za varnost otrok s skrbnostjo, odgovornostjo in zgledom soodgovorni vsi, saj je že v načelih cestnega prometa zapisano, da kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati. Zato je treba v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala varnost otrok. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe ter so zelo nepredvidljivi v svojem ravnanju, zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini bistveno pazljivejši in pozornejši, saj nikoli ne vemo, kako se bodo na kaj odzvali. Pri tem agencija za varnost prometa poudarja: »Vozniki, prilagodite hitrost vožnje, še posebno v naseljih, v okolici šol, vrtcev in igrišč, med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, ki odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti in ob njej, za volan sedite trezni! Vzdržujte primerno varnostno razdaljo in predvidevajte prometne situacije, kadar ste v bližini šol, vrtcev in v naseljih.«

Za varnost šolarjev v prometu pa je najpomembnejša in neprecenljiva vloga staršev oziroma skrbnikov, saj so za otroka največji vzor, hkrati pa jih pripravljajo na samostojno udeležbo v cestnem prometu. Starši so prvi in največji zgled, zato je treba ob vsaki udeležbi v prometu spoštovati cestnoprometna pravila in razmere na cesti. Poleg pripenjanja z varnostnim pasom in uporabe otroških zadrževalnih sistemov v vozilih morajo otroke zaščititi s kolesarskimi čeladami, ko so na skirojih, električnih skirojih, kolesih ali rolerjih, ter poskrbeti za njihovo vidnost s svetlimi oblačili in aktivno rabo odsevnikov. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje okoli vratu nositi rumeno rutico, v temi, ob mraku ali slabši vidljivosti pa tudi odsevno telo. Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, naj jih držijo za roko na strani, ki je proč od ceste. Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu, ki ga bo potreboval ob samostojni udeležbi v prometu.