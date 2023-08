Več kot dve desetletji po izidu klasike Gladiator (2000) je nadaljevanje vse bližje. Drugi del glede na načrte prihaja na velika platna konec novembra prihodnje leto. Snemanje se je začelo junija, a je trenutno zaustavljeno zaradi velike stavke v Hollywoodu. Na režiserski stolček je znova sedel Ridley Scott, film pa naj bi bil že posnet do polovice. Med lokacijami sta tudi Malta in Maroko. Za glavno vlogo je Scott izbral irskega igralca Paula Mescala, znanega po vlogah v drami Po soncu (2022) in seriji Normalni ljudje (2020). Mescalu se ni bilo treba potegovati za vlogo, saj ni bilo avdicije, s Scottom sta opravila le informativni pogovor, nakar so mu v roke potisnili scenarij.

Čeprav je bilo že leta 2018 napovedano, da želi danes 85-letni britanski režiser posneti nadaljevanje s petimi oskarji nagrajenega zgodovinskega epa, je o zgodbi trenutno znanega izredno malo. Po poročanju tujih medijev bo Mescal igral odraslega Lucija, sina Lucille, ki jo je pred dvajsetimi leti v prvencu igrala Connie Nielsen, in nečaka častihlepnega Komoda (Joaquin Phoenix), ki se po umoru cesarja Marka Avrelija zavihti na prestol. Scenarij podpisuje David Scarpa, ki je s Scottom že sodeloval pri kriminalni drami Ves denar sveta (2017). Pred tem je studio opustil različico zgodbe scenarista Petra Craiga.

Odlična igralska zasedba

Igralska zasedba obeta. Poleg Mescala bodo v filmu med drugimi igrali Pedro Pascal (Igra prestolov, The Last of Us), Denzel Washington (Dan za trening, Malcolm X), Joseph Quinn (Stranger Things), Fred Hechinger, Connie Nielsen, Djimon Hounsou in Derek Jacobi. Razdelitev vlog nakazuje smer zgodbe. Mladega britanskega igralca Quinna bomo gledali v vlogi nekdanjega rimskega cesarja Karakale, njegovega brata, cesarja Geto, pa bo upodobil Hechinger, ki bo domnevno osrednji antagonist. Hounsou bo ob tem v reprizi vloge nekdanji gladiator Juba, Nielsenova bo znova Lucilla, Jacobi pa ponovno rimski politik Gaj Sempronij Grakh.

Zanimanje za novi film je bilo med igralci ogromno. Za glavno vlogo so se med drugim zanimali igralci mlajše generacije Austin Butler (Elvis), Timothée Chalamet (Dune: Peščeni planet), Richard Madden (Igra prestolov) in Miles Teller (Ritem norosti). Film koproducirajo Paramount, Universal, Red Wagon Entertainment in produkcijska hiša Ridleyja Scotta Scott Free Productions. Od prvotne zasedbe sta za kamero kostumografinja Janty Yates (Nebeško kraljestvo, Hiša Gucci) in produkcijski oblikovalec Arthur Max (Sestreljeni črni jastreb, Marsovec), za fotografijo pa bo poskrbel izjemni poljski filmar Dariusz Wolski (Pirati s Karibov), ki s Scottom sodeluje tudi pri prihajajočem zgodovinskem epu Napoleon z Joaquinom Phoenixom v glavni vlogi.