V času predsednikovanja Donalda Trumpa so ZDA izstopile iz globalnega urejanja boja proti posledicam podnebnih sprememb. Trump je postavil pod vprašaj vlogo ZDA v Natu, transatlantsko zavezništvo in obstoj Nata nasploh. Sedanji predsednik Joe Biden je v dokajšnji meri revidiral odločitve Trumpove administracije. Med drugim je ponovno in krepko utrdil transatlantsko zavezništvo. Če bo Biden ponovno izvoljen na predsedniških volitvah prihodnje leto – poenostavljeno jutri –, bo verjetno z velikimi črkami zapisan v zgodovinskih analih ZDA in Zahoda.

Zaton Zahoda in zahodne civilizacije? Vse velike imperije in civilizacije je doletel zaton. Toda vse dokler ni in ne bo verodostojne alternative pozitivnim univerzalnim dosežkom Zahoda in zahodne civilizacije, naj njun zaton traja čim dlje.