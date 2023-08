Ekstremne situacije, kar vojna zagotovo je, imajo ekstremne posledice; na eni strani bajni profiti orožarske industrije in posameznikov ter na drugi strani izgube življenj in ogromne materialne izgube za večino populacije.

Ko se živali borijo za svoj teritorij zato, da preživijo, uporabljajo rogove, čekane, kremplje itd. Človek pa je izumil orožje. Ali je orožje res edini pogoj za preživetje človeka, motor za gospodarski razvoj, razvoj znanosti in inovacij? Nacizem in fašizem, ki sta zagovarjala vojno, sta najprej v svojih državah »odpravila« socialdemokrate, ki so predlagali drugačno reševanje ekonomske krize v državi. Potem ko glasov., ki so zagovarjali ekonomske interese večine populacije, ni bilo več slišati, so se lahko slišali lepopulistični glasovi, ki so ustrezali orožarskim in podobnim lobijem. Upajmo, da se v vojno ne bomo toliko zapletli, da bomo prišli do naslednje faze, ko nam bodo rekli to, kar so reklinacisti Nemcem leta 1936, ko so jih pripravljali na vojno: »V sili lahko shajamo brez masla, nikakor pa brez topov.«.In so se na tako misel navadili tako kot na vse trditve, ki se nam sprva zdijo nesmiselne.

Ne v prvi ne v drugi vojni noben vojaški analitik, politik, mislec ni predvidel vojne, ki je trajala toliko časa in naredila toliko gorja, kot sta jih ti dve. Je danes drugače? Ali danes lahko kdo napove, kako se bo »končalo« sedanje oboroževanje?

Medtem pa nas v realnosti ogrožajo suše, požari, vremenske spremembe in ekstremni vremenski pojavi.

Majda Koren, Ljubljana