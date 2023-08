Od petka do nedelje so se v vseh kategorijah predstavili jahači in kljub visokim temperaturam dosegli izjemne rezultate pod strokovno presojo sodnic Dore Markun, Ivane Ljubič in Barbare Penko ter sodnika Andreja Penka. Tekmovanja se je udeležilo 74 jahačic in jahačev.

V kategoriji mlajših mladincev posamično je nova državna prvakinja Zarja Radmanović. V kategoriji mladincev je prvo mesto zasedla Ria Hanžič. V kategoriji članov je državni prvak Vital Trdan in v kategoriji amaterjev je na prvem mestu Patricija Koderman. Med mladimi jahači pa je nova državna prvakinja Ula Kos.

V kategoriji mlajši mladinci je prvo mesto zasedla ekipa Konjeniškega kluba Ježa pri ježu v sestavi Rudy Melvar Božič in Alenka Hribar, ki sta dosegli 138,329 odstotni rezultat. V kategoriji mladincev je prvo mesto zasedla ekipa Športnega društva Titani v sestavi Rie Hanžič, Gaje Grom Kremžar in Lane Špan s skupnim seštevkom 140,417 odstotka. V kategoriji članov je prvo mesto zasedla ekipa Konjeniškega kluba Velebiro v sestavi Vitala Trdana, Alje Videtič Paska in Nine Hobič s skupnim seštevkom 129,118 odstotka. V kategoriji amaterjev je prvo mesto zasedla ekipa ŠD Titani v sestavi Sare Kljun in Anje Zupančič s skupnim seštevkom 136,650 odstotka.