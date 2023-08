Predsednik dežele Sicilija Renato Schifani je povedal, da se zaradi obsežnih prizadevanj več deset gasilcev, da bi preprečili okrepitev požarov, razmere izboljšujejo na vseh frontah, da pa razmere ostajajo kritične na območju Messine, kamor so napotili štiri kanaderje.

Na srečo pa ni poročil o poškodovanih, je dodal, a izpostavil, da je še vedno pretresen zaradi »podob turistov, ki so bili prisiljeni bežati s plaž v Trapaniju, ki so jih obdajali plameni«.

V nedeljo zvečer so poročali o izbruhu požarov na severu in zahodu Sicilije, okoli Palerma in Trapanija. Čeprav so se razmere danes izboljšale, pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa domovi in podjetja med tema mestoma še vedno ogroženi. Po poročanju lokalnih medijev je požar v obmorskem mestu Trapetto uničil nekaj hiš.

Po izbruhu gozdnega požara blizu letališča v Trapaniju na zahodu otoka so ga v nedeljo začasno zaprli, kasneje pa so preventivno zaprli tudi več cest. Zaradi drugega požara pa so morali v obmorski vasi Scopello evakuirati podjetje za ribolov tun, približno 200 turistov pa so prepeljali na varno po morju.

V notranjosti otoka je bila zaradi požara v bližini kraja Alcamo zaprta državna cesta. Težave so bile tudi v okolici Palerma, kjer je požar ob avtocesti, ki povezuje to glavno mesto dežele s priljubljenim obmorskim letoviščem Mazara del Vallo, močno oviral vračanje dopustnikov domov.

Oblasti upajo, da se bo nevarnost požarov na otoku zmanjšala v prihodnjih dneh, saj naj bi se temperature na območju danes znižale.