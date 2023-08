V soboto zvečer je pred gostilno v bližini Lenarta v Slovenskih goricah odjeknilo več strelov. Po navedbah policije najmanj osem. V zrak jih je izstrelil 58-letnik, ki se je pred tem v lokalu sprl z drugim gostom. Takrat se je z avtom nekam odpeljal, se kmalu vrnil, začel streljati s pištolo kalibra 7,62, nato pa se odpeljal. »Poškodovanih ni bilo,« so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Moškega so našli doma in ga prijeli, zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti so mu odvzeli prostost in ga pridržali. V hišni preiskavi so nato našli še več kosov orožja in nabojev, ki so mu jih zasegli. Za nekatere ni imel ustreznih dovoljenj, za nekatere pa jih sploh ne bi mogel imeti, saj gre za prepovedano orožje.

Policija ga bo ovadila tako zaradi povzročitve splošne nevarnosti (zagrožena kazen zapora od enega do osmih let) kot tudi suma nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do petih let).