Primorsko so prve nevihte z močnimi nalivi z zahoda zajele zjutraj. Okoli poldneva so z Agencije RS za okolje (Arso) sporočili, da se slovenski Istri od juga približuje izrazit nevihtni sistem, ki se bo v nadaljevanju pomikal proti severu. Nevihto so spremljali tudi močni sunki vetra in ponekod toča.

Radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate tudi prek portalov Arso in Neurje.si.

Voda je poplavila nižje ležeča območja. Morje je med drugim prelilo izolski Veliki trg. Zaradi dežja je na koprskem Prešernovem trgu 30 centimetrov vode. Veter je na širšem območju lomil veje in premikal predmete. V Šmarjah pri Kopru je veter odnesel del strehe šolske stavbe. Na omejenih območjih je padala toča. Gasilci so na terenu, o škodi še ni podrobnih poročil.

Z Obale po navedbah N1 poročajo tudi o izpadih elektrike na območju Portoroža in Lucije. Brez elektrike so ostali tudi v Parecagu, na cestah je po poročanju domačinov ogromno vode. V Škofijah so se vozniki zaradi močnega naliva ustavili na cesti.

Najmočnejše nalive sicer vremenoslovci danes pričakujejo predvsem na območju med Snežnikom in Kamniško Savinjskimi Alpami.

Za severno polovico države, predvsem območja, ki so bila prizadeta že ob poplavah v začetku meseca, je Arso zaradi pričakovanih nalivov danes izdal opozorilo najvišje, rdeče stopnje. Zaradi verjetnosti močnih krajevnih neviht s točo je bilo opoldne izdano rdeče opozorilo še za jugozahod države. Za ostala območja ostaja v veljavi oranžno vremensko opozorilo.