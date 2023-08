Zemeljski plaz se je utrgal v nedeljo ob 17.15 po srednjeevropskem času. Skale s skupno prostornino 700 kubičnih metrov so trčile v zaščitno pregrado ob cesti, ki vodi do prelaza Mont Cenis in italijanske doline Susa, so sporočile regionalne oblasti v Savoji.

A significant landslide occurred in the Maurienne valley (Alps), France at around 5:15 pm (local time) today. It is estimated to have involved 700 cubic meters of rock. pic.twitter.com/t3KfavMu1V — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2023

Zaradi plazu so bili ustavljeni vsi čezmejni vlaki na progi Chambery–Torino in regionalni vlaki TER v dolini Maurienne. Predor Frejus, ki povezuje Francijo in Italijo, pa je trenutno zaprt tudi za težke tovornjake. Voznikom oblasti svetujejo, naj namesto tega uporabijo predor Mont Blanc ali avtocesto A8.

»Po včerajšnjem velikem zemeljskem plazu so naše službe mobilizirane, da bi čim prej obnovile cestne in železniške storitve,« je na družbenih omrežjih zapisal francoski minister za promet Clement Beaune in dodal, da bo za ponovno vzpostavitev prometa potrebnih več dni.