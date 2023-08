Igralci selektorja Iliasa Zourosa bodo pravi preizkus za Slovence, saj so močni tam, kjer so varovanci Aleksandra Sekulića najšibkejši. Pod obročema. V moštvu imajo igralca iz lige NBA Gogo Bitadzeja (211 cm, Orlando) in Aleksandra Mamukelašvilija (208 cm, San Antonio), najkoristnejšega igralca (MVP) lanske sezone španskega prvenstva Giorgija Šermadinija (217 cm, Tenerife) in Tornikeja Šengelio (206 cm, Virtus Bologna). V drugem delu se najboljši ekipi iz skupine F križata z najboljšima iz skupine E, kjer si je Nemčija z dvema zmagama že zagotovila napredovanje. Avstralija in Japonska imata po zmago in poraz, Finska pa je z dvema porazoma že izpadla.