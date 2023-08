Za Gorenjsko in Osrednjo Slovenijo je zemljevid obarvan rdeče že za dopoldne, za Štajersko, Koroško in Prekmurje pa popoldne. Ostali deli Slovenije ostajajo v oranžnem.

Radarsko sliko padavin in vremenska opozorila lahko spremljate tudi prek portalov Arso in Neurje.si.

»Za območja, ki so bila prizadeta že ob poplavah v začetku meseca, smo zaradi večje ranljivosti le-teh izdali opozorilo najvišje (rdeče) stopnje, sicer pa za ostala območja velja oranžno vremensko opozorilo,« so na Arsu pojasnili na spletni platformi X, nekdanjem Twitterju.

Pas padavin se bo pomikal priti vzhodu

Zjutraj je začelo deževati na zahodu države. Primorsko so zajele prve nevihte z močnimi nalivi, ki se bodo po napovedih Arsa dopoldne zadrževale in obnavljale predvsem v zahodnem delu Slovenije. Sredi dneva in popoldne se bo pas intenzivnih padavin pomikal prek osrednje Slovenije proti vzhodu.

Najmočnejše nalive pričakujejo ob močnem višinskem vetru južnih smeri predvsem na območju med Snežnikom in Kamniško Savinjskimi Alpami.

Pričakovana količina padavin do torka zjutraj bo predvidoma največja v zahodni in osrednji Sloveniji, so pa na vzhodu zaradi večje pregretosti ozračja verjetna neurja s točo in močnim vetrom. Zaradi deževnega vremena in možnosti neviht so na Arsu tudi za torek za večji del Slovenije ohranili opozorilo oranžne stopnje.

Kot opozarjajo na Arsu, bodo nalivi tudi dolgotrajni. Ob tem lahko hitro in silovito narastejo posamezne manjše reke in hudourniki v zahodnem in osrednjem delu države, zlasti na Notranjskem, v predalpskem hribovju ter na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Naraščanje vodotokov bo najmočnejše danes popoldan in zvečer, napovedujejo v hidrološkem poročilu.

Voda lahko odteka drugače kot običajno

Na vseh omenjenih območjih bodo po navedbah Arsa možne poplave ob vodotokih ter poplave padavinske in zaledne vode. Zaradi spremenjenih odtočnih razmer po zadnjih poplavah, na odsekih, kjer so struge hudournikov in rek spremenjene, in mestih, kjer so še prisotni nanosi materiala in plazine, bo padavinska voda lahko odtekala drugače kot običajno.

V torek se bo naraščanje rek nadaljevalo predvsem v severni Sloveniji, tudi na že prizadetih porečjih v prejšnjih poplavah. Narasle bodo reke v vzhodnem delu države, kjer so možna razlivanja rek. Predvidoma v manjšem obsegu se bosta razlivali Drava in Mura.

Geološki zavod Slovenije opozarja, da ob napovedanih padavinah z možnimi lokalnimi nalivi obstaja povečana nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi. Verjetnost za nastajanje novih plazov na neprizadetih mestih je sicer manjša, ni pa izključena. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in da upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej če je bila odrejena evakuacija.

Razjasnilo se bo šele v četrtek

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo še deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 18 do 25 stopinj Celzija.

Dogajanje se bo po ocenah Arsa postopno umirjalo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.