Protestniki so se v nedeljo zvečer zbrali pred rezidenco libijskega premierja, ki so jo skušali zažgati, obenem pa so zahtevali odstop Dbeibeha. Premier je sicer sporočil, da je ministrico zaradi srečanja začasno odstavil in da bodo proti njej uvedli preiskavo.

Parlament, ki ima sedež na vzhodu Libije, je pozval k izrednemu zasedanju danes, na katerem bi razpravljali o »etičnem zločinu proti libijskemu ljudstvu«, kot so poimenovali srečanje ministrice z izraelskim kolegom.

Libijsko zunanje ministrstvo je sicer zanikalo, da je ministrica vodila uradne pogovore s Kohenom, češ da je bilo srečanje v Rimu prejšnji teden naključno, neuradno in ni bilo dogovorjeno vnaprej. Poudarili so, da se ministrica ni želela srečati z nobenim predstavnikom Izraela. V izjavi, ki so jo objavili na spletni strani, so še zapisali, da v celoti zavračajo kakršnokoli normalizacijo odnosov z Izraelom.

Izraelsko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da sta ministra govorila na srečanju v Rimu, ki ga je gostil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in da je šlo za prvo diplomatsko pobudo med državama.

Po libijski zakonodaji iz leta 1967 je sicer za kakršnokoli sodelovanje z Izraelom predvidena kazen do devet let zapora.

Z nafto bogata severnoafriška država je po padcu Moamerja Gadafija zapadla v državljansko vojno, v kateri so se številne milice in politični tabori borili za moč in vpliv. Trenutno se za oblast v državi borita dve vladi, vsa diplomatska prizadevanja za mirno rešitev spora pa so propadla.